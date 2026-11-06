Ананасовая вендетта

Поводом для конфликта стал крупный заказ в ресторане La Costa. Гости мероприятия потратили больше $15 тыс. А потом потребовали пиццу с ветчиной и ананасом. Но итальянский шеф Давиде Тамбурелла наотрез отказался и в итоге лишился работы.

Отмечалось, что за последние четыре года это был уже третий инцидент. Впрочем, по словам самого Тамбуреллы, поступить иначе он не мог: гавайская пицца — оскорбление его культуры.

Кроме того, повар утверждал, что увольнение отчасти было связано с травмой на производстве: он ударился о металлический поручень на работе и сломал правую руку в двух местах. Но его иск отклонили из-за пропущенных сроков подачи.

К тому же все случилось в штате Квинсленд, который обеспечивает 100% коммерческого производства ананасов в стране. Здесь в честь фрукта даже установили гигантский памятник. Так что шансов отстоять свои кулинарные принципы у Тамбуреллы было немного.

Как пишут СМИ, сейчас повар работает в другом итальянском заведении, и там, к счастью, ананаса в меню нет.