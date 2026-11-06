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Выпуск газеты №205«Ъ» Газета
Радио «Ъ FM»

Ананасовая вендетта

Как гавайская пицца довела шеф-повара до увольнения
В Австралии шеф-повар лишился работы из-за того, что отказался добавить ананасы в пиццу. О случившемся стало известно, когда уволенный добрался до Комиссии по справедливой трудовой практике. Правда, выиграть дело ему не удалось. Подробности в справке “Ъ FM”.

Поводом для конфликта стал крупный заказ в ресторане La Costa. Гости мероприятия потратили больше $15 тыс. А потом потребовали пиццу с ветчиной и ананасом. Но итальянский шеф Давиде Тамбурелла наотрез отказался и в итоге лишился работы.

Отмечалось, что за последние четыре года это был уже третий инцидент. Впрочем, по словам самого Тамбуреллы, поступить иначе он не мог: гавайская пицца — оскорбление его культуры.

Кроме того, повар утверждал, что увольнение отчасти было связано с травмой на производстве: он ударился о металлический поручень на работе и сломал правую руку в двух местах. Но его иск отклонили из-за пропущенных сроков подачи.

К тому же все случилось в штате Квинсленд, который обеспечивает 100% коммерческого производства ананасов в стране. Здесь в честь фрукта даже установили гигантский памятник. Так что шансов отстоять свои кулинарные принципы у Тамбуреллы было немного.

Как пишут СМИ, сейчас повар работает в другом итальянском заведении, и там, к счастью, ананаса в меню нет.

Изобретение гавайской пиццы приписывают Сэму Панопулосу, греческому эмигранту, переехавшему в Канаду. Он начал использовать ананасы в 1960-х и, по легенде, позаимствовал название у марки консервированного фрукта. И реакция итальянца вполне объяснима, говорит управляющий партнер ресторанного холдинга Il Forno Group Генрих Карпин:
«У нас достаточно большой выбор пиццы. Мы часто пробовали добавлять какие-то экстравагантные вкусы, ингредиенты. В том числе в самом начале нашей деятельности там также была пицца с ананасами и ветчиной. Считаю, что это безвкусное и полностью неправильное сочетание продуктов и вообще не понимаю, как эту пиццу можно есть. Каким-то образом гость в итоге возвращается к классике, и все вот это модное, оно не пользуется большим успехом.

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Все итальянцы выросли с пиццей или с тем, что мама им готовила. Когда начинаются непонятные пожелания, где вкусы нестандартные, кухня обычно отказывается. Самая правильная пицца делается на печеном тесте, потом идут сыр моцарелла, томатная база, свежий базилик — максимально 1-2 ингредиента, и она тонкая-тонкая должна быть. Все другое — это уже какие-то новые тренды, которые пришли за последние 20 лет на рынок: с толстым тестом, краями. Это же все идет по факту из Америки, из Калифорнии, где мешают разные ингредиенты и добавляют их на пиццу. В России это не очень успешно работает».
Но от гавайской пиццы в меню отказываются не только в России. Например, в январе английская пиццерия Lupa установила на неё заоблачную цену, чтобы её никто не покупал. Владелец и сотрудники ресторана объяснили стоимость тем, что в коллективе пиццу с ананасами просто не переносят.
Мария Тарасова
Ресторанный бизнес
Италия
Ресторанная критика
Австралия