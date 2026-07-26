Гриб в большом городе

Недавно меня просили посоветовать ресторан для полуделовой встречи в районе Якиманки. Я подумала и говорю: «Mushrooms». Люди поблагодарили, а потом звонят и спрашивают, не могу ли помочь с бронью. Это меня удивило: днем в будни трудно попасть в старичок Mushrooms? Поэтому сама сходила и убедилась: точно, почти полные два этажа и веранда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Ремчукова

Фото: Из личного архива Елены Ремчуковой Елена Ремчукова

Фото: Из личного архива Елены Ремчуковой

Это самый спокойный ресторан White Rabbit Family, который не привлекает к себе внимания, время от времени меняет шефов и выделяется четко налаженной экономикой. За небольшие деньги вы получаете шефскую еду в итальянском стиле, сделанную из приличного качества продуктов, да еще и с запахом грибов. А на этот запах наши люди всегда идут с большой охотой.

Mushrooms хоть и запрятан в углу странноватого торгового центра «Гименей», но имеет, оказывается, полноценную веранду на крыше.

Виды оттуда невеликие, но крыша крепкая и есть боковые перегородки от ветра. Социальная однородность и благополучный вид публики на этой веранде прямо бросаются в глаза. Ощущение, что все перенеслись сюда из благословенного 2015 года, когда ресторан только заработал.

Радует и сервис — просто хороший, без выкрутасов. Правда, ухо цепляет слово «леди». Сейчас так много где начали обращаться к клиенткам. Началось вроде бы у эстетов из Lucky Group и пошло дальше. По-моему, это ужасно смешно. Так и тянет ответить официанту: «Да, милорд, забирайте эту грязную тарелку».

Салаты, брускетты, супы и холодные закуски в Mushrooms стоят около 800–900 руб. Все берут паштет из утки с мармеладом из черных лисичек (790 руб.) и брускетту с креветками, вялеными томатами и гуакамоле (840 руб.). Прекрасно идет неаполитанский томатный суп с морепродуктами (890 руб.). Порции небольшие, но и не скупые.

Самая дорогая паста — спагетти альфредо в голове сыра грана падано — стоит 1410 руб. А ведь эта подача в сыре — одно из самых итальянистых, ароматных и праздничных блюд, создающих ресторанное настроение. Есть семь видов пиццы на тонком тесте; самая популярная, конечно, фирменная грибная за 1290 руб.

Заявленное при открытии то ли в шутку, то ли всерьез обязательство иметь в каждом блюде хоть крошку чего-нибудь грибного вроде бы выполняется.

Где-то за счет добавления пудры из сухих грибов, где-то за счет эссенций и настоев. Самый верный заход на грибную поляну — горячий жульен с подберезовиками и боровиками (1610 руб.). Но он не русский духом, а скорее французский: подается в суповой тарелке, без сырной корочки и наполовину состоит из мелких шампиньонов.

Жульен очень вкусный, а крепенькие шампиньон-де-пари — отличные грибы для ресторанной кухни. Здесь они славно похрустывают среди скользких по текстуре подберезовиковых шляпок. Плохо только, что их активное присутствие не отражено в описании блюда. А вот что прекрасно на кухне Mushrooms, так это минимальное использование трюфельного масла: легких путей не ищут. Его химический запах настиг меня лишь однажды — в пицце с лисичками и страчателлой, но на то она и пицца, что все стерпит и будет съедена.

Заметила, что есть симпатичное детское меню, оно же раскраска — с выбором побольше обычного. Заказала себе из него детский безалкогольный мохито — хороший мятно-кисленький лимонад, полезный в деле развития у малышей вкуса к самому разному.

Редкий случай, но и в десертном меню много интересного. Трюфельный медовик, мороженое из белых грибов, торта ди формаджо — все это хочется попробовать, и правильно.

Бывают дни, когда никто не уходит отсюда без пломбира с земляникой в вафельном рожке. Проверено: если вы увидите, как кто-то рядом с вами его уже ест,— срочно закажете себе такой же. Рожок небольшой, но такой соблазнительный — летняя радость.

Елена Ремчукова, обозреватель “Ъ”