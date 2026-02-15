Кулинарный мультикультурализм

Оказавшись в незнакомом районе, хочется сориентироваться и понять, где тут лучше всего поесть. Рейтинги поисковых систем выделят как самые популярные те места, про которые кое-кому не лень было написать много хороших отзывов. Иногда это и впрямь самые посещаемые кафе на районе, но не всегда лучшие. А если район престижный, то хорошо бы узнать, куда вечерами идут, взявшись за руки, счастливые обладатели здешних квартир. Раньше в поисковиках был такой критерий — where locals go, «куда ходят местные». Сейчас остается догадываться, копаться в отзывах. Иногда это легко, иногда приходится поговорить с людьми.

Мне вот известно, что жители набережной Тараса Шевченко сидят в маленьком кафе «Без рецепта». Летом приходят в шортах и с собаками, зимой — просто с умным видом. А обитатели красивых кварталов на улице Мытной топают поесть на огромный Даниловский рынок. Так у них повелось. Обитатели золотой Остоженки облюбовали почему-то Lin Bistro. Если вы с Ордынки — ваше место в Rombus. Ну а коренные или ставшие ими жители Бронных лучшим местом называют «Рыбторг», и так уже много лет, чего бы новейшего вокруг ни открывалось.

Автора и владельца маленького «Рыбторга» Максима Ползикова многие знают лично. Обычно ресторатор — это наэлектризованный мужчина со взглядом поверх голов. А Максим не такой.

Большой, веселый, общительный, часто рядом с ним прекрасная жена — Фатима Ибрагимбекова. Она из известной азербайджанской киносемьи, это важно. В прошлом году они вдвоем открыли новый проект — гастробистро «Мультикультура» на Пречистенке. А ведь у жителей этого чудесного района нету любимого места, как мне рассказывали. Здесь люди скорее пойдут сидеть в кулинарию «Братья Караваевы», пока их дети занимаются в музыкальной школе. Теперь тут есть «Мультикультура».

Ее строили долго и с удовольствием. Общий дух — южный. Темновато, много художественных деталей. Кухня прямо в зале. В меню собраны любимые блюда семьи Ползиковых—Ибрагимбековых. А это азербайджанская, русская, еврейская и даже испанская кухня. Потому что мама у Максима — испанка. Вот такой наборчик, трудный. Шефом на Пречистенку вышел Антон Тихий из «Рыбторга». Он мастер, и его знание сложных поварских техник позволяет «Мультикультуре» играть в «бистрономию» — это когда элементы высокой гастрономии вы получаете без пафоса, а на дощечке, в формате бистро.

Лучше всего получается азербайджанская линия. Очень аккуратные кутабы стоят 850 руб., есть дюшбара за 750 руб. Если ваши дети согласны есть в ресторанах только картошку фри и пельмени, то эта игрушечной лепки дюшбара в бульоне — хороший вариант. Хоть баранинки в фарше попробуют. К детям здесь вообще относятся с любовью и вниманием: официанты обслуживают малышей как ВИП-персон. В азербайджанскую тему одним боком вписывается и главный хит — люля из дальневосточного гребешка (1600 руб.), он нежный и сочный, подается на шампуре с салатом из трав и помидоров в гранатной заправке. Нравится всем. Еврейские мотивы — хумус с лепешкой и чечевичная похлебка лентехас (700 руб.) — тоже звучат дорого и вполне уверенно. Великолепна шакшука с соусом из бочковых огурцов (750 руб.) из раздела завтраков. Редкий случай — она не плавает в томате, всего в ней в меру.

Русское же переходит на зыбкую почву той самой бистрономии.

Например, борщ с копченой уткой и черносливом плюс пирожок — 1100 руб. Подается авторски: нарезанная «гуща» с уже добавленными шайбами холодной сметаны — отдельно, красный бульон из кувшинчика заливается при вас, тоже отдельно. Смесь в результате не получается такой горячей, как положено борщу: выходит свекольник. Блюдо и правда классное, конкурсное. Но на возвращение за ним как за борщом — шанс небольшой.

Испанская тема, наиболее выраженная в интерьере, в меню представлена прежде всего паэльей с кроликом: вкусно, но хочется порцию побольше. Тортийя де пататас с белыми грибами стоит 1350 руб. Про нее есть разные мнения, но нужно помнить, что рецептов этой популярной испанской еды — сотни, в каждом районе свои. Где-то делают с мягкой вареной картошкой, как я люблю, а где-то — с такой стеклянной, сыроватой. У Максима в семье — как раз второй вариант. По семейным рецептам сделаны и крокетасы с треской, 850 руб. за три штуки. И честно, они не настолько вкусные, чтобы забыть о цене. Тут уже начинаешь подсчитывать, что как-то все маловато и дороговато.

Мне «Мультикультура» симпатична — редко встречаются такие искренние, вразрез с рынком придуманные проекты.

Клиенты здесь теплые, интересные. Ведут себя именно что культурно, можно подсмотреть сценки, как в кино. Захожу туда иногда и нащупала любимое — белую пасту с крабом из «Рыбторга» (1550 руб.), все-таки это их лучшая придумка. А на сладкое — необыкновенный жидкий шоколад. Его неспешно мешают из бразильского какао купуасу, приносят в маленькой чашке, и пахнет он волшебно — тропически, бананами.

Недавно «Мультикультура» выпустила рекламный ролик. В роли клиента — Константин Хабенский, официантов играют Евгений Стычкин и Ольга Сутулова. Диалоги там совсем не в моем вкусе, но артисты хорошие, и видно, что на съемку собрались друзья. Вот, может, поживем и увидим, как станет это гастробистро местом, где собирается богема. Такие тоже есть.

Елена Ремчукова, обозреватель “Ъ”