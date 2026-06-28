Нью-Йорк и Париж бьются за Москву

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Ремчукова

Фото: Из личного архива Елены Ремчуковой Елена Ремчукова

Фото: Из личного архива Елены Ремчуковой

На прошлой неделе москвичи удивились еще одной очереди — за сладкими печеньками. В новой кондитерской точке на Тверском бульваре развернулась продажа десертов от дубайского проекта Pauline cake — и очередь набежала такая длиннющая, что продажу пришлось ограничить, по одной-две штуки в руки. Многочисленные репортажи с бульвара создавали впечатление, что этим летом москвичам прямо охота постоять в очередях — неважно за чем. И думалось, что, будь у нас министр кондитерской промышленности, он бы наверняка заявил, что в России сейчас достаточный запас печенья и ажиотажный спрос поднят искусственно, самими едоками.

Я проверила: сладости — вкусные, американского типа. Но главное — яркие, фотогеничные и стоят около 400 руб. А желающих так много, потому что автор проекта — известный блогер с миллионами подписчиков. Красивая девушка из Сибири Полина Филимонова в 17 лет решила стать не моделью, а кондитером — с умом развивала онлайн-продажу уроков по изготовлению тортов и вот два года назад открыла в Дубае кондитерское ателье. Предлагаемый ею вид сладостей сейчас самый модный в мире — декоративный. Этот кондитерский диснейленд начался с разноцветных капкейков из Magnolia bakery, которые прославились благодаря героиням сериала Sex & the City. Стабильный американский крем на основе крем-чиза позволяет строить любые сладкие вавилоны.

Из той же серии и корпусные пирожные из мусса на желатине, где нет предела разнообразию формочек: хотите — панда, хотите — чебурашка. Говорят, что эта новая волна уже вытесняет французскую кондитерскую традицию, которая считалась главной последние 200 лет.

Но хранители континентальных традиций не собираются сдаваться. В Москве есть небольшая сеть булочных-кондитерских La Poste, которая упорствует именно во французской манере. Недавно у них открылось кафе на Остоженке, где сформировался прямо-таки кондитерский квартал. И там La Poste неплохо выдерживает конкуренцию, поскольку предлагает сладости во взрослом стиле и заточено больше на местных жителей, а конкуренты — на студентов МГЛУ. А еще имеет обширную аудиторию в соцсетях, поскольку основательница Оксана Кузнецова — известный пекарь-популяризатор и ведет курсы по теории ферментации.

Хлеб в La Poste я перепробовала весь. Он сделан ответственно, из хорошего сырья, но вернуться за ним не хочется. Потому что он трудный. Сделан с французским подходом, но по авторским рецептам — и в процессе стал перегружен лишними смыслами. Впрочем, я думаю, что у буханки «Безглютен чернослив» за 780 руб. и у хлеба под названием «Каша» с добавкой овсяных хлопьев, кукурузной крупки и семян льна (550 руб.) есть свои почитатели. Но гораздо веселее в разделе слоек: там нарядные, тщательно собранные булочки; самая популярная — слойка «Крем-брюле» за 650 руб. Среди десертов в лидерах тарталетки с ягодами — сейчас есть с земляникой и с жимолостью, но дорогие, по 1450 руб. Приятно, что в этом разделе все сделано на минимальном уровне сладости. Прямо на грани: да, это желанный десерт, но нет, он не очень сладкий. Даже любимая моя плюшка «Московская» (450 руб.) на вид вся засахаренная, а на вкус — лишь слегка. Тонко сделаны сочники: они и рассыпчатые, и творогу много — а как будто диетические.

Интересно, что La Poste активно обыгрывает название: мол, мы — хлебная почта. В оформлении много конвертиков, марок, ну и доставка есть, конечно.

Еще придумали обмен булочками с лучшими пекарнями других городов России: на месяц в ассортимент включают изделие, сделанное по рецепту из партнерской пекарни. Сейчас в гостях булочка из Казани, это краффин с заварным кремом и кортом (это татарский сухой топленый творог) от бистро «Артель». Занятно, слоисто, забавно.

Еще рекомендую обратить внимание на кексы, особенно на киши. Они тут дорогие и по форме странные — длинные узкие палочки. Но вкусные и очень удобные, их можно не греть, а так и нарезать маленькими кусками. И подавать к вину на apero. Как известно, летом во Франции это самое apero можно устраивать без повода, в любой день и в любой час. Чтобы жизнь казалась легче. Москвичам стоит перенять.

Елена Ремчукова, обозреватель “Ъ”