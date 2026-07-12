Навешивание сторителлинга на уши

Изобрести новый оригинальный формат в деле общественного питания ох как непросто. Все уже придумано до нас. Но попытки продолжаются — и вот три свежих тренда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Ремчукова

Фото: Из личного архива Елены Ремчуковой Елена Ремчукова

Фото: Из личного архива Елены Ремчуковой

Рестораны, которые учитывают разные хобби своих клиентов. Например, еда плюс шахматы («Пешка» на Рождественском бульваре) или еда плюс бильярд (Billie и многие другие). Но, по сути, это старая тема клубов и пабов. Просто вместо острых крылышек вам предложат поесть гужеры с лососем, а метание дротиков тут заменили на удар от борта в лузу.

Интереснее получается у тех, кто в эти дни изобретает новые варианты «нишевых» проектов — с месседжем для своих, социально близких. Про «нишевые дворики» я уже писала (см. “Ъ” от 8 июня), а недавно появился и такой балкончик. Необыкновенный случай кормления людей в Москве: молодой человек по имени Петр довел идею до упора и открыл у себя на балконе пятого этажа кафе «Балканы на балконе». Спускает сверху на веревочке вишневые пироги и кофе по 450 руб.— и больше ничего. Заказы принимает по СМС. Ожидание — около часа. Гостям нравится, потому что свежо, весело. Но слишком уж молодежно.

Еще одна попытка отличиться — нестандартный график и сценарий работы. Так привлекает внимание небольшой новый ресторан Fab.33 в районе Трубной.

С утра это кофейня с булочками и яичницами (бенедикт — 950 руб.). Утверждают, что все наисвежайшее, ибо пекарь в пять утра ставит тесто на сдобу и фокаччу. Днем добавляется бутербродное меню с девятью видами сэндвичей. А уже вечером готовят горячие блюда и разливают вино. Получается такая придумка: утром — кофейня, днем — бистро, а к вечеру — бар-ресторан.

Выяснять, каков на вкус вишневый пирожок с балкона, я уж, извините, не стала, а вот в Fab.33 пошла поужинать. И обнаружила, что заявленный «модный гастрономический streetwear с яркой индивидуальностью и собственным стилем» — это сказки. Навешивание сторителлинга на уши. На деле, увы, получился дилетантский заскок на столичную ресторанную сцену. И весь сюжет выдуман без осознания своих ничтожных возможностей.

Кафе маленькое — на 30 теснейших посадок плюс уличные скамейки. Сервис — детско-юношеский. И рук не хватает. При этом за кофемашиной стоят и ждут чего-то три человека, видимо, бармены и бариста, а в зале сбивается с ног всего одна девушка.

Но меню интересное, все заказывают аппетитно расписанные большие сэндвичи. Соусы указаны профессионально: бешамель, ремулад, копченая и трюфельная сметана. Брать для начала лучше всего с рваной уткой барбекю (990 руб.), поскольку хлеб — жесткая промасленная фокачча — в данном варианте с трудом, но удерживает обильную начинку, как положено сэндвичу.

В других случаях, с нарезкой из мортаделлы или пастрами, внутренняя часть не связывается с хлебом и выскальзывает. Получается, что перед вами стоит миска с кусками хлеба по бокам и отдельной горкой начинки посередине. Что-то вроде салата панцанелла, версия «Москва—лето—Трубная». И есть этот сэндвич надо бы не руками, а вилкой.

Ругаться на такую подачу нельзя, раз много начинки — щедрость есть щедрость. Но недоумевать — можно. Особенно в момент, когда официант говорит, что по регламенту на каждого гостя выдается строго одна влажная салфетка для рук.

Мало что так портит картину, как порыв неожиданной и бессмысленной жадности.

Впечатления от других блюд очень разные. Никуда не годится салат, заявленный как табуле с виноградом и креветками (880 руб.). Мы знаем два распространенных варианта табуле: европейский — кускус с добавками зелени, и ближневосточный — наоборот, много мелко рубленной зелени и чуть-чуть крупы. В Fab.33 предлагают свой — горку крупных листьев руколы (с хвостами) и сверху три вспотевшие чесночные креветки. И это откровенно неудачный вариант.

Еще огорчил картофель фри. А взяла я его, поскольку сказали, что он живой, не из морозильника. Но принесли кривые мягкие палочки, что характерно для заморозки. Зато цыпленок в соусе жу за 1100 руб. неожиданно сделан так, чтобы запомниться на фоне тысячи других московских цыплят. Он необыкновенно мягкий, без намека на розовые соки и сыроватость. У него три текстурных уровня: само нежное мясо; приятная, грамотно приправленная, ровно запеченная кожица; наконец, море укрывающего соуса жу. Тут это соус из соков, натекших из цыплят при запекании, слегка взбитых с маслом и лимонным соком. Из-за этого цыпленка я даже готова поверить, что на кухне Fab.33 действительно работает шеф-повар, а не просто ребята, собирающие сэндвичи.

Про шефа я пыталась расспросить — как и про владельца. На сайте говорится, что он бизнесмен, автор дизайна и музыку сам подобрал. Как раз музыка в Fab.33 играет хорошая, редкостная. Но менеджер сказала, что не имеет разрешения ничего рассказывать. И я снова повторюсь: плохо, когда ресторан стесняется своих шефа и владельца. А еще хуже, когда в баре-ресторане стыдный выбор вина, как на нижней полке в супермаркете «Пятерочка».

Подводя итог, в случае с Fab.33 попытка изобрести оригинальный формат огорчает не как амбиция, а как конкретное ее воплощение. Но вообще-то пусть таких попыток будет побольше.

Елена Ремчукова, обозреватель “Ъ”