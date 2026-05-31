Не ищите Корею на Патриках

Даже самую редкую кухню мы больше не называем экзотической. Мультикультурное население, диаспоры, рынки, фудкорты и молодежный стритфуд дают возможность попробовать почти все, что едят в заморских краях. Другое дело — качественные рестораны. У нас полно шикарных японских, чуть-чуть китайских, мексиканских. Вообще нет индийских. И очень мало корейских. Таких, чтобы пойти наесться от души и потом два дня гордо пахнуть чесноком на всю улицу. Особенно не хватает такой экзотики, как корейское барбекю. Но вот недавно на Малой Бронной, в самой гуще района Патриарших, открылось K-BBQ — современное барбекю из Сеула, прямо то, что надо. Во всяком случае так я думала, когда шла знакомиться с новым местом.

Елена Ремчукова

Как известно, главная фишка корейского барбекю — самостоятельное приготовление мяса на газовых или угольных грилях, встроенных в обеденный стол. Плюс соусы, салат, закусочки, легкая выпивка. И конечно, это целый процесс, ритуал, особое веселье людей, собравшихся поесть то, что своими руками приготовили на огне. Едоки приобретают ценный кулинарный опыт, понимание видов мяса, разных маринадов. Понадобится даже навык складывать конвертики из салатных листьев, чтобы мясо с соусом завернуть и элегантно отправить в рот.

Еще необходимо знание корейского гастровокабуляра, всяких непонятных слов. Я, например, мало разбираюсь в корейской еде, и вообще хот-доги мне ближе, чем пулькоги. Хотя люблю пряно-сладкий, с умеренной остротой вкус корейских маринадов. Недавно даже купила банку консервированных перцев от певицы Аниты Цой. И еще я помню, как безумно весело и вкусно было в огромном корейском барбекю-ресторане в Нью-Йорке, (а там их целая улица) куда нас водили друзья. И мечтаю туда однажды вернуться.

А вот в новый московский K-BBQ я больше ни ногой. Ресторан в его сегодняшнем состоянии показался мне возмутительно халтурным. Тот случай, когда пошел купить Adidas, а тебе продали Abibas.

Помещение маленькое, темное, со скромной отделкой — даже столешницы на ощупь из ламината. Но это ладно, старичок Guttai, который десять лет держался на этом месте, выглядел не веселее, зато место центровое.

Первое удивление — ни одного корейца, ни при встрече, ни в сервисе, ни на кухне. В кухню заглянуть несложно, она на пути каждого, кто пойдет мыть руки. Видно, как готовят люди из другой Азии, из Средней.

Второе удивление: сложнейшее для понимания меню без пояснений и картинок. Открывается по кьюар-коду — и сидела я наедине с этим меню в своем телефоне минут десять. Потом еще минут пять в диалоге с официанткой, продираясь через корейские термины, пыталась заказать именно того, чего хотелось бы.

Третье удивление — высокие цены. Минимальная порция маринованных говяжьих ребер стоит 6400 руб., двести граммов ягнятины — 4400 руб., свиной грудинки — 1700. Обычно дешевой курицы нет вообще. Ну и салаты стоят денег: например, 10 листочков шисо — 1000 руб. Прямо роскошь это барбекю!

Дальше началось не просто удивление, а уже огорчение.

Во-первых, газовая жаровня мне досталась плохо отрегулированная. Сначала долго грелась, еле-еле жарила. А потом разошлась и все палила в угольки. Билась я с ней, подсвечивая телефонным фонариком, ибо пластина гриля пребывает в темноте от нависающей вытяжки.

Во-вторых, сервис. В зале примерно половина гостей опытные, понимают, что с чем заказывать и как с этим управляться. А у второй половины явно есть запрос на то, чтобы ввели в курс дела, все показали и потом опекали. Так вот официанты пока не выполняют эту функцию. Нельзя сказать, что они не хотят — просто не могут. Не чувствуют эту барбекю-тему и недостаточно обучены.

Третье огорчение — качество свинины. Я часто сетую, что в Москве не сыскать вкусной свинины, а тут, в корейском барбекю, где тонкие ломтики грудинки (самгепсаль) центровой специалитет, конечно же, заказала. Ну и кошмарный оказался у нее запах! Бывало в молодости купишь на рынке свинины, начнешь готовить — а она как раз так пахнет. У нас в России говорят: «Опять тебе подсунули хряка».

Не думаю, что в Корее любят именно такую, хотя, мало ли. Например, зеленый салат, подаваемый к мясу, в K-BBQ состоял преимущественно из стебельков кинзы — длинных, волокнистых. Но официанты сказали, что в Корее ценят не листья, а именно стебельки. Ну ладно. Объективности ради не могу не похвалить обилие и качество панчханов — закусок в маленьких мисочках. И качество маринадов, соусов, их пониженную остроту и щадящую чесночность. Понравилась также лапша чапче с утиной грудкой, поданная щедро, с семью добавками (1850 руб.).

Идея открыть корейское барбекю на Бронной кажется мне умной и продуктивной. Судя по фото с сайта ресторана, на запуск приезжали настоящие корейские шефы. Многое указывает, что люди из K-BBQ явно знают про лучшие образцы, но продают то, что у них получилось. Жаль, что поход за иноземной пищей на Патрики обернулся нелепостью. Но я завелась, теперь буду дальше искать корейское барбекю, его кое-где в Москве делают.

Елена Ремчукова, обозреватель “Ъ”