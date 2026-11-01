Трубность, кроликовость, народность

Меню большое, и его можно не делить на смысловые части. Советую перед походом в Folk заглянуть на их сайт, где вся еда с картинками — и вы поймете, почему тут хочется заказать абсолютно все, вперемешку. Начинаю я всегда с салата табуле (990 руб.) — горки приятной и полезной рубленой зелени с лимонным соком. А дальше восточное, сделанное новым шефом: мухаммара с наршарабом и грецким орехом (550 руб.), мутабаль с тахини и узбекским лимоном (620 руб.). Добавился еще один вариант лахмаджуна — с кантабрийскими анчоусами, печеными овощами и сулугуни за 1480 руб. Замечаю сейчас везде эти модные испанские анчоусы, поплыли прям косяком из Бискайского залива на московские ресторанные кухни. С лепешкой сочетаются легко, а с кавказским сулугуни уже труднее. Зато другой грузинский вкус — зеленый соус киндзмари из кинзы и гранатного уксуса — идеально подошел для крудо из сибаса (1300 руб.). Этот свежий пикантный набор уже называют хитом нового меню. Большой интерес вызывают фаршированные томленой говядиной цветы цуккини с вялеными томатами и кавказскими травами (980 руб.) — типично бело-кроликовское наследие в арсенале повара.