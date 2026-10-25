Туристы свернули не туда

Возле метро «Тульская» в лофт-квартале «Товарищество Рябовской мануфактуры» находится ресторан «Гастродача Вселуг», где я иногда обедаю. Хотя езжу не специально ради него, а в соседний магазин одежды, принадлежащий тем же людям. Есть в Москве такая фирма «Спорт-Марафон», торгующая туристическим снаряжением для походов в лес и прочих сплавов по рекам. Еще спортмарафоновцы продают модные курточки и кроссовки в отдельном магазине, как раз на «Тульской». А несколько лет назад увлеклись параллельным бизнесом: завели фермерское хозяйство и эко-отель на Валдае. У них там овощи и ягоды, молочное животноводство и птицеферма. Это далеко, 420 км от Москвы, я туда не доехала — но сыры их раскусила сразу и всегда покупаю.