Сюр в Зарядье

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Ремчукова

Фото: Из личного архива Елены Ремчуковой Елена Ремчукова

Фото: Из личного архива Елены Ремчуковой

Освоение просторов Зарядья на месте снесенной гостиницы «Россия» длилось 15 лет и сейчас подходит к концу. Парк и концертный зал более или менее прижились, висячий мост над рекой стал достопримечательностью, обязательной для каждого туриста. А теперь готова и новая гостиница «Россия», размером поменьше, но интерьером побогаче. Гостей она пока не принимает, но обязательные для пятизвездного отеля дорогие рестораны уже работают. Их три. Русская «Машенька» от Раппопорта и два от Новикова: «Има» — японский, а также свежий Magritte. Все думают, что он французский, и я так считала, пока не увидела, войдя в зал, печку для пиццы. Удивилась, а мне сказали: «Ресторан у нас только наполовину французский, а наполовину — итальянский». На сайте вообще написано: европейский ресторан в духе сюрреализма. Меньше всего сейчас хотелось бы начать еще и питаться в духе сюрреализма.

Зал в Magritte большой, широкий, на 140 посадок — очень красивый, грамотно зонированный. Редкий случай, когда сидишь и не знаешь, что прекраснее: вид за окном или детали интерьера. Приятно смотреть даже на потолок: он из дорогого лакированного дерева, как на яхте сами знаете кого.

Меню содержательное, выбор делать интересно, в том числе и глядя на цены: есть очень высокие, а есть вполне терпимые. Лобстер по-каталонски, если кому-то в Москве такой срочно понадобится, тут за 16 900 руб. Но можно обойтись и вполне универсальным нежным паштетом из куриной печенки за 850 руб. Так же и винная карта: с целым разворотом Шампани с ценой до 100 тыс., но и с отечественным игристым «Мантра» — 4900 руб. за бутылку.

Ресторан, конечно, следует отнести к разряду дорогих, но меню — на любой кошелек. Наверное, для этого и завели на кухне пиццу.

Она максимально хрустяще-тоненькая, и «Маргарита», например, стоит 1100 руб. Публика пока тоже смешанная. На парковке стоят исключительно «Майбахи» и «Аурусы», и тут же сквозь чопорную зону встречи с двумя стойками хостес невозмутимо проходят в ресторан ребята с рюкзачками, в шортах и майках-алкоголичках — летние туристы из парка «Зарядье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Интерьер ресторана Magritte Фото: Magritte Интерьер ресторана Magritte Фото: Magritte Интерьер ресторана Magritte Фото: Magritte Следующая фотография 1 / 3 Интерьер ресторана Magritte Фото: Magritte Интерьер ресторана Magritte Фото: Magritte Интерьер ресторана Magritte Фото: Magritte

В последнее время шеф-повара, находясь под защитой таких дорогих декораций, как в этом Magritte, лениво выдают лишь классику и деликатесы: икру, устриц, вагю да пасту с крабом. Поэтому шикарные рестораны превратились в ужасную скушнятину. В этом смысле приятным сюрпризом Magritte оказался шеф Леонид Конобрицкий, который готовит совсем не скучно. Ему 29 лет, он концептуальный, идейный — творит, выдумывает, пробует. Но в рамках концепции Magritte, то есть не меняя целостность известных европейских блюд, не ломая и не реконструируя рецепты. Он просто вытягивает их на яркий и свежий вкус. Для улиток по-бургундски (1600 руб.) берут наши, астраханские, а не замороженные импортные. Зеленое сливочное маслице, ради которого, по-моему, французы и едят этих улиток, шеф взбивает сам с петрушкой, чесноком и эстрагоном. Правда, багет для вымакивания масла подают жестковатый, он не впитывает. Но в Москве, как известно, можно найти все, кроме французских багетов.

Очень понравились артишоки: и жареные (3200 руб.), и холодные, маринованные (3600 руб.), не консервы. Запомнились салаты — зеленый с авокадо (1500 руб.) и с цикорием и трюфелем (1900 руб.): хрустящие, многокомпонентные, большие. Порции здесь вообще немаленькие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Эскалоп из фуа-гра Фото: Magritte Улитки по-бургундски Фото: Magritte Следующая фотография 1 / 2 Эскалоп из фуа-гра Фото: Magritte Улитки по-бургундски Фото: Magritte

Заслуживает отдельной похвалы горячая закуска эскалоп из фуа-гра. Сама печенка из Нижегородской области не дотягивает до нужной жирности, и вкуса печеночного в ней больше, чем нужно, но шеф абсолютно мастерски эти ее недостатки обыгрывает, подавая с тягучим соусом с ароматами в стиле глинтвейна. И дополняет пряными грушами в хересе Pedro Himenez, над которыми колдовали так, что стали эти груши вкуснее самой печенки. Прекрасное блюдо, но стоит оно 4200 руб., что все-таки странно с учетом отечественного происхождения деликатеса.

Еще одна похвала шефу за то, что ни в одной тарелке я не обнаружила «азиатских мотивов». Уж очень надоело, что любое так называемое авторское прочтение нынче обязательно выливается в добавление пары ложек понзу—юдзу—унаги и кунжутных семечек.

Есть в меню и проходные, коммерческие позиции. Прежде всего пасты—ризотто — огромный раздел, зачем-то 15 разновидностей. На месте и неминуемый новиковский томатный салат для тех, кто сам не умеет ходить на рынок за помидорами. К сожалению, обращает на себя внимание невыровненный сервис, сырой по контрасту с кухней и дизайном. Чувствуется чисто человеческий разлад: в зале слышно, как люди ругаются о чем-то своем, рабочем, не стесняясь гостей. Официанты, предлагая познакомить с концепцией ресторана, пускаются в рассказ о творчестве Рене Магритта, нарушая соразмерность повода, смысла и стиля общения. Не скажу, что сервис чрезмерный, но все от момента встречи и до конца пренебрегают лаконичностью, обязательной в современном этикете. Но мы же пришли за сюрреализмом — а он тут такой.

Елена Ремчукова, обозреватель “Ъ”