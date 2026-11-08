Банановый квас от уральских староверов

Владельцы Grott Base не совсем новички: в Екатеринбурге у них пивоварня и ресторан, откуда приехал шеф Никита Кузьменко (есть в столице другой молодой шеф Никита Кузьменко, работающий в ИНО, не путаем их). А в Москве эти уральцы уже лет пять варят пиво где-то в промзоне в Кунцево, и там еще был бар с едой, успешный. Теперь решили замахнуться на центр. Взяли помещение, где раньше был Краснодар, и за год построили очень красивый ресторан. С едой на огне, что разумно. Во-первых, огонь сейчас главная мода в мировой гастрономии (на прошлой неделе объявили ежегодный рейтинг 50 лучших ресторанов мира, так первую премию получил испанский Asador Etxebarri, прославившийся именно виртуозной готовкой на пламени). Во-вторых, потому что Большая Дмитровка — улица туристическая и открыточно-зимняя, прекрасная со снегом и новогодними украшениями. Многие захотят зайти с мороза в этот манящий огнем Grott Base.