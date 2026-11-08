Банановый квас от уральских староверов
Ресторанная критика
На Большой Дмитровке только что открылся ресторан Grott Base. Он выделяется в густом окружении заведений, потому что живой и светится — рыжим каминным светом. И еще отличается названием, которое мало того, что непонятное, так еще и содержит это «О с двумя точками», умляут. В нынешние времена борьбы с латиницей на вывесках и прочей иностранщиной в общепите это прям смело. И мне сразу стало интересно, кто такой дерзкий. Оказалось — люди с Урала, новые игроки на сцене. Большая финансовая компания из Екатеринбурга решила инвестировать в московский ресторан. Это уже тенденция — заработанные в регионах деньги, не имеющие пути за рубеж, вкладываются в красивые отели, бары, рестораны. Чтобы удивить и получить удовольствие.
Владельцы Grott Base не совсем новички: в Екатеринбурге у них пивоварня и ресторан, откуда приехал шеф Никита Кузьменко (есть в столице другой молодой шеф Никита Кузьменко, работающий в ИНО, не путаем их). А в Москве эти уральцы уже лет пять варят пиво где-то в промзоне в Кунцево, и там еще был бар с едой, успешный. Теперь решили замахнуться на центр. Взяли помещение, где раньше был Краснодар, и за год построили очень красивый ресторан. С едой на огне, что разумно. Во-первых, огонь сейчас главная мода в мировой гастрономии (на прошлой неделе объявили ежегодный рейтинг 50 лучших ресторанов мира, так первую премию получил испанский Asador Etxebarri, прославившийся именно виртуозной готовкой на пламени). Во-вторых, потому что Большая Дмитровка — улица туристическая и открыточно-зимняя, прекрасная со снегом и новогодними украшениями. Многие захотят зайти с мороза в этот манящий огнем Grott Base.
Дизайн мне понравился больше всего. Мягкая работа с деревом и медными оттенками: вроде и Урал, но ни намека на что-то избитое вроде «Малахитовой шкатулки». Все удобно, и лестница ведет на полноценный второй этаж, а не куриные антресоли, как в других заведениях на этой улице. Еще надо похвалить то самое собственного производства пиво Grott pilsner на чешском хмеле в специальном толстом стакане (300 мл за 450 руб.). И очень симпатичный сервис — наивный, радушный и искренний.
А вот еду хвалить сложнее. Готовят вроде хорошо, но в меню просто невозможно разобраться. Полная абракадабра. Разделы выделены нелогично, описания не информативны, вдобавок встречаются смешные ошибки вроде «масла из грибов». В барной карте будто нарочно, чтобы повеселить, выдуманы «ферментированная газированная вода» и «банановый квас» за 450 руб.
Мой совет: выуживайте все блюда, которые имеют «пивбарное» происхождение — они уже отработаны и получаются прекрасно: «Свиные ребра с вишневым компоте» (1500 руб.), «Тот самый брискет с картофельным кремом и огурцом бурбон» (1900 руб.), «Креветки из хоспера с соусом сливочный биск» (1070 руб.). Еще интересный говяжий уральский бургер с квашеной капустой за 790 руб. А заменитель пиццы прячется за названием «Лепешка с уральскими сырами, грушей и кедровым орехом», 860 руб. Лепешка большая, с идеальным тестом и щедрой начинкой.
Русская лесная тема и всякое исконное «как у прабабушки» получается пока плоховато.
Написано «Грибная икра по рецепту уральских староверов» (790 руб.) — приходит холодная, даже застывшая кнеля из перемолотых грибов, посыпанная луком сибулет. Из-за полного отсутствия грибного аромата могу предположить, что внутри икры в основном вешенки. Суровые староверы утаили от повара, что к простецким грибам нужно добавить немножко сушеных белых — и станет вкусно. Впечатляет названием закуска «Вяленая свекла с сушеным сердцем оленя и еловым маслом» (550 руб.). Это, пожалуй, главный кивок в сторону Скандинавии, явно близкой проекту. Я заказала это сердце оленя, чувствуя себя разбойницей из «Снежной королевы».
Оно пришло в виде едва заметной стружки сверху свеклы и кусочков сердечного джерки по бокам. А свеклу — основную часть — узнать удалось только по цвету. У этого полезного сладкого корнеплода всегда есть отталкивающий землистый вкус, и с ним повара борются при помощи маринадов. Вот тут свеклу сделали неотличимой от колбасы, а чтобы в блюде не осталось и следа оригинальности — положили большой слой крем-чиза.
Есть в меню две позиции прямо для фото в соцсетях. «Паштет брюле из цесарки с вишней и томленым луком» (650 руб.) — обычный жидковатый паштет, но с карамельной корочкой, пятью вишенками и лепестком золота сверху. И еще «Пельмени из косули и мраморной говядины с хренодером и копченой сметаной» за 950 руб. Пельмени хорошие, с шелковым тонким тестом. Начинка нейтральная — правда, не ясно, что кроме сухости дает ей мясо косули. Зато суперподача со свечкой из сливочного масла, которая горит фитильком посреди тарелки и медленно выдает растопленное масло на пельмени, так и просится на фото. Хотя лично у меня одинокая свеча внутри тарелки с едой вызывает грустные коннотации. И слезы. В лучшем случае что-то из серии языческих камланий. Но, может, на Урале нормально. А в предзимней Москве Grott Base — это еще один шаг к непониманию России умом.