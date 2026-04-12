«Эларджи» вы мои, «Эларджи»

Немного найдется ресторанов, где я бываю, что называется, добровольно, а не для того, чтобы составить мнение и написать рецензию. Один из таких — странноватый грузинский «Эларджи», долгожитель от группы «Гинза», который уже 15 лет работает в Гагаринском переулке. Ходим мы туда исключительно вдвоем с внучкой и называем его «ресторан с козой». Потому что там есть закрытый дворик с детской площадкой, клетки с кроликами и белая коза, которую можно покормить морковкой. Причем кульки с чищеной морковкой официанты выдают всем детям бесплатно. Кролики к еде почему-то равнодушны, а вот коза ответственно работает козой и поедает из детских рук центнеры этой морковки.

Прямо сейчас козы нет — она на зимнем отдыхе, будет ближе к майским, когда и веранды построят. Но в «Эларджи» и без нее нам почему-то нравится.

Помещение совсем не ахти: темные, тесные три этажа со скрипучими лестницами, шатающимися перилами и продавленными креслами, из которых торчат гвозди. Вместе с двориком, где яблони, скамейки и старенькие качели, все это напоминает большую дачу. Обветшалую, но с чистыми туалетами. И с понятной грузинской едой.

Кухня работает быстро, официанты эффективные, столы накрывают без промедления, народу всегда много.

Цены средние, уровень кухни тоже средний. Ни разу ни про одно блюдо я тут не сказала: «Хочу еще!» Но при этом полностью одобряю качество и ассортимент детского меню. Бульон с домашней лапшой для малышей пахнет как надо — курицей, а не кубиком. Детское хачапури (490 руб.) сделано так же ответственно, как взрослое (910 руб.), просто маленькое. Картошка фри золотистая, фритюрное масло пахнет чисто, значит, меняют его, как положено.

Из взрослого беру хинкали с говядиной по 160 руб. за штуку. Гладкое тесто без разрывов, фарш эталонной мелкой рубки, его много, а сока — в меру. Никаких лишних трав и лука. Иногда заказываю лобио или сациви (820 руб.), гебжалию (810 руб.). Холодные закуски тут без пересола и без перебора, с чесноком и специями. Изделия из теста — вполне нормальные. За всеми столами едят люля и шашлыки (около 1,3 тыс. руб. за порцию), в том числе из свинины, а это редкость в дорогих ресторанах.

Случаются, конечно, жесткие куски мяса, а в кавказском салате бывают и простоватые огурцы-помидоры, но вообще стиль кухни от шефа Маки Закарая — мягкий, тщательный, женственный.

И ее готовка явно пользуется уважением у части грузинской диаспоры. Во двор постоянно подъезжают гости, которые говорят по-грузински и забирают коробки с заказами. Плоские такие — наверное, с хачапури по-мегрельски.

Одно из главных ощущений здесь — все под присмотром. Это потому, что «Эларджи» расположился во дворе особняка Штейнгеля—Лопатиных, где находится отделение архитектуры Российской академии художеств, которая церетелевская. Привычные жизненные практики успешной грузинской семьи как раз и наполняют весь этот ресторанный двор энергией. Хорошее отношение к детям, уверенное управление кухней, некоторая расслабленность — культура грузинского семейного ресторана оптимально вписалась в культуру арбатских переулков.

Люди сюда приходят разные, иногда вижу артистов, художников, семьи Стриженовых, Тотибадзе.

Но чаще всего наблюдаю небольшие праздничные застолья. Дети во дворе пытаются впихнуть кроликам морковку, мама с балкона спрашивает: «Миша, Маша, скоро десерт, вы что будете?» Дети отвечают: «Милкшейк ванильный!» Минут через пять передумывают, кричат: «Мама, лучше шоколадный!» А мама и не слышит. Тогда весь взрослый народ кричит внутрь ресторана: «Мама Миши и Маши, им шоколадный шейк!» Такие вот сценки бывают. А я из сладкого люблю здесь фисташковый рулет с малиной.

Эларджи, кстати, блюдо из кукурузы и сыра. Есть в меню, конечно, но я почему-то так ни разу и не пробовала.

Елена Ремчукова, обозреватель “Ъ”