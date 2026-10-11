Краш за крышей

Отвечая на вопрос про любимый столичный ресторан, сами шефы, гастрокритики и другие авторитетные люди часто говорят: «За крышей». Я тоже его люблю и всегда рекомендую, когда спрашивают, куда пойти с подругой или другом, который пять лет назад уехал работать в банк в Цюрих, Лондон или Бостон и теперь заглянул в Москву. То есть чем похвастаться, чтобы успешный друг с Запада понял, как мы тут живем. «За крышей» сделала та же команда, что и Big Wine Freaks. «Фрикам» скоро уже десять лет, и это общепризнанный успех: неувядающая красота движения людей вокруг вина в отблеске фар и фонарей Садового кольца. «За крышей» отпочковалось позже, когда стало ясно, что публика отдельно от винной карты заценила еду от шефа Марата Калайджяна, а он, как мало кто из его цеха, оказался умен, трудолюбив и стабилен. Поэтому и заслужил второй ресторан, где стал партнером и где еда уже главнее вина.