Вкусные русские сказки

Если надо быстро прокатиться за город, чтобы погулять, посидеть в ресторане и к вечеру вернуться домой,— это в Звенигород! За полдня успеете. Там две достопримечательности мирового уровня: Саввино-Сторожевский монастырь и Успенский собор на Городке (XIV век, Андрей Рублев). Собор целых 15 лет находился на реставрации, но с прошлого года открыт и посмотреть его нужно обязательно. Сам же Звенигород — весь ломаный-переломаный, коммерчески застроенный в двухтысячные годы — особого интереса не представляет. Тем не менее на двух центральных улицах появились фонарики и кофейни в деревянных домиках. А еще я знаю два места, где можно хорошо пообедать.

Первый ресторан называется «Жан Иван», он работает давно, лет пять уже. Находится на другом берегу Москвы-реки, не в центре. Там европейская кухня в прекрасном исполнении по ценам ниже московских. Если хочется брускетту, салат с артишоком и равиоли с крабом — надо ехать туда.

Второй открылся недавно и называется не лучше — «Марья Моревна». И это ресторан с русской кухней. Не могу удержаться от замечания, что «Марья Моревна» — одна из самых страшных наших сказок. Знают ли об этом владельцы? Они ведь явно видели знаменитые билибинские иллюстрации к ней и ресторан построили яркий, удачно оформленный в загородном стиле. Тут есть большая парковка и нет лицензии на вино, поскольку рядом детский садик. Так что если за рулем — не обидно.

Общее впечатление от еды — хорошее, даже приподнятое. Как если бы вы сходили в «Кафе Пушкинъ», только раза в полтора-два дешевле, ну и полегче, помолодежнее.

Цены, кстати, не низкие: пирожки аж 150–270 руб. за штуку (а в «Пушкине», я сейчас проверила, уже по 290–450 руб. пирожки). Но направление фантазий на тему любимых русских блюд в «Марье Моревне» именно такое, как в «Пушкине». Делают грамотно, вкусно и декоративно. Тарелки нарядные, порции щедрые, всякие винегреты, селедки и грузди вполне можно брать по одной порции на стол и делить. Кухней руководит довольно известный шеф Вячеслав Беркут. И он уверенно вносит свои штрихи в привычные русские блюда: тут семена аниса в винегрет подмешает, там в пирожки положит начинку из кислой капусты с копченым мясом в стиле эльзасского шукрута.

Народу в зале много — видно, что жители окрестностей ресторан уже распробовали. Хитами считаются уха с раком и судаком на костре (990 руб.), а еще говяжий язык, запеченный в соусе кориандр, с молодым картофелем, груздями и малосольными огурцами (1120 руб.). Я взяла борщ за 790 руб. Попробовала. Он оказался, что называется, на сладкую сторону, а я люблю кислый. Ну ладно, ем — вроде мясо хорошее, мягкое. Потом вижу, что в гуще полно ягод вишни. Попробовала — они кислые-кислые. Стало интересно зачерпывать так, чтобы в ложке были и сладкая свекла-капуста, и вишня с отдельным кислым взрывом во рту. Дополнением к борщу дали плошку смальца и бородинский хлеб. Хлеба не хотелось, поэтому смалец я придумала по ложечке опускать в борщ. Он сразу расходился в горячем, и получались такие вкусные солено-жирные лужицы. И их я тоже поедала прицельно. Вышел целый аттракцион из этого борща. В следующий раз возьму похлебку с белыми грибами, подосиновиками и говяжьей грудинкой, которая подается с картофельным пирожком (850 руб.). Пробовать русские супы среди снегов — самое вкусное дело.

Еще я заказала утиный паштет. Он оказался в форме уточки (это столь давняя придумка шефа Адриана Кетгласа, что копировать ее уже никто не стесняется) и неожиданно из двух слоев: наполовину — из печенки, наполовину — из перемолотого утиного мяса, то есть рийет. Дополнен горкой чатни из айвы с корицей. Все вместе — вкусно и занятно. На горячее были пожарские котлеты, но попались неудачные: фарш показался кислым.

Главное, что мне понравилось в «Марье Моревне»,— компоновка блюд.

Помимо приличного качества основного продукта, везде было много вкусного гарнира, над которым явно специально колдовали на кухне. Плюс красивая подгарнировка с фантазией. Подгарнировка — это обычно огурчик или три клюковки, чтобы создавать на тарелке картину изобилия и разнообразия. Здесь же всякие дополнения равны в гастрономическом плане основному продукту. Еще и поэтому я отважилась сравнить этот веселый загородный ресторан со столичным «Пушкиным».

Из неприятного: в меню в глаза бросается раздел «Соуса». Этот неуместно использованный поварской жаргонизм привлекает внимание к тому, что соусы тут платные, да и хлеб тоже платный. И берут за них немало — 250 руб. Но сервис приятный, радушный. Музыки только многовато — смесь из «костромы» и каверов на советские песни. А ближе к вечеру появились музыканты с гармошкой и балалайкой. И тут стало заметно, что многие гости-то ого-го какие тепленькие. Наверное, люди опытные воспользовались опцией «пробковый сбор». Хотя я была на Масленицу — может, в «Марье Моревне» не всегда такое веселье. Надо вернуться и проверить. Грибная похлебка ждет.

Елена Ремчукова, обозреватель “Ъ”