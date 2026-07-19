Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обозреватель “Ъ” Елена Ремчукова

Фото: Из личного архива Елены Ремчуковой Обозреватель “Ъ” Елена Ремчукова

Фото: Из личного архива Елены Ремчуковой

А не сходить ли нам в китайский ресторан?.. Иногда возникает такое желание. Лично у меня — не понятно как, ведь я не очень люблю китайскую еду за жажду после нее. Прямо литр воды надо выпить ночью, а то и больше. Но в этом желании — поэзия и свобода, память о путешествиях, о первых впечатлениях от острой и яркой азиатской кухни. И ощущение непослушных китайских палочек в руке. Вас кто научил пользоваться палочками? Нас — китаисты-мидовцы, серьезно и методично, пока я не начала легко подбирать палочками рисинки по одной. Лет 30 назад это было, в Пекине.

Про Москву известно, что раз тут нет Чайна-тауна и большой диаспоры, то и ресторанов китайских настоящих тоже нет. А те, что есть, либо слишком прекрасные (Mr.Lee, «Китайская грамота»), либо диковатые — всякие мелкие чифаньки и уголки на далеких фуд-кортах.

Самым же нормальным и при этом мощным по кухне, приемлемым по ценам, да еще и оснащенным хого (они же хот-поты, огненные котлы, китайские самовары), любители китайского в один голос называли ресторан «Чуаньюй» в Раменках. Хозяева там — китайцы, на кухне и в управлении — тоже, ну а официанты уже дети разных народов.

Последние два года работы этого «Чуаньюя» вдалеке от туристических и пешеходных троп были очень успешными, и теперь владельцы открыли еще один такой же в самом центре, на Новом Арбате. Важно понимать, что кухня тут в первую очередь сычуаньская, то есть подчеркнуто острая, жирная, мясная. За этим сюда ходят китайцы. А наши люди чаще выбирают хого. Это прекрасный аттракцион на компанию, когда люди сами себе варят кусочки еды в кипящем бульоне. На специальном листке галочкой отмечаете один из девяти возможных бульонов (ну или два, если берете специальный разделенный перегородкой котел), а затем выбираете мясо, овощи, грибы, морепродукты. Сет стоит 2580 руб., и вы очень быстро получаете целый стол всякой сырой еды, длинные палочки, половники, а в середине стола — котел с горячим бульоном. Потом сами идете за соусами на «соусную станцию» и смешиваете себе чего понравится из двух десятков разных баночек. Но можете и попросить официантку сделать стандартные соусы.

Обратите внимание, что в одной из баночек лежит белый порошок — это чистый глютамат. Добавлять его никуда не советую, но лизнуть крошку и попробовать, как раскрывается на языке умами, тот самый пятый вкус,— вот как раз удобный случай.

Вся процедура хого несложная, щедрая, увлекательная, сопровождается советами персонала и длится часа полтора-два. Это нравится детям и всем полезно для освоения разных навыков и вкусов.

В новоарбатском «Чуаньюе» все столы, оборудованные котлами для хого, разместили в отдельном зале на минус первом этаже. Там построили такую сильную вытяжку, что ничем не пахнет, а это большая редкость и ценность. В главном же зале на первом этаже — просторном, скромном, с минимальным китайским дизайном — хого не подают, но народу много, в основном китайцы. И огромное меню всякой китайской всячины: куриные лапки, свиные ушки и утиные язычки. Есть особо ценимые, якобы полезные для здоровья супы из ласточкиных гнезд с красными финиками и из акульих плавников — оба по 2680 руб. Дорого, но это китайские суперфуды.

Очень популярно все острое: говядина по-сычуаньски (1780 руб.), карп жареный с говяжьим фаршем (2480 руб.) и острый мапу-тофу (960 руб.). Мне посоветовали взять острую кочанную капусту с добавлением свиной грудинки — вроде все знакомые продукты, а не оторваться, как вкусно.

В меню есть также полноценное предложение китайского-привычного. Утка по-пекински, стир-фрай, лапша, пельмени, димсамы. Могу сказать, что мучное не самая сильная сторона кухни «Чуаньюя». На лапшу и вонтоны можно ходить в другие места. А про этот ресторан надо вспоминать, когда в суматохе будней захочется нырнуть в немосковскую атмосферу. Потому что в «Чуаньюе» все ровно так, как в обычном ресторане в Китае. Этим он и ценен.

Елена Ремчукова, обозреватель “Ъ”