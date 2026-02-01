Бутылочка нордика

Вдруг вы ищете красивый ресторан? С белыми скатертями, внимательным обслуживанием и хорошим видом из окна. Небольшой, удобно расположенный в центре. Вечерний, с приличной публикой, тихий. Новый, но уже с репутацией, с нормальной едой и не особо высокими ценами.

Елена Ремчукова

Фото: Из личного архива Елены Ремчуковой

Я такой знаю: называется 0.75 please. С осени этот ресторан работает на 20-м этаже башни отеля «Азимут» на Смоленской. Он переехал туда с Патриарших, где проработал полтора года и набрался московского опыта. Поскольку изначально 0.75 please — это сильный проект из Красноярска, откуда и шеф, и вся команда. По названию можно догадаться, что ресторан задумывался как винный. Но по исполнению — авторский, от молодого шефа Александра Кучерова. А по кухне — вольный русский нордик.

Строгая, на северных продуктах кухня была модной лет десять назад. Широкого распространения у нас не получила, но штук пять нордических ресторанов всегда найдут свою аудиторию в большом городе. Признаки нордика такие: во-первых, маленькое меню, похожее на листок из бухгалтерии, где вместо общепринятого варианта «рагу из кролика с грибами и овощами» будет написано, например, так: «кролик-капуста-подосиновик». Во-вторых, обязательны невзрачные шершавые керамические тарелки, часто серого цвета. Ну и, в-третьих, самое главное — упор на локальные северные продукты.

Нынешний 0.75 please по интерьеру и сервису вполне вписывается в стиль «богатый нордик», хотя в плане еды довольно далеко от него ушел.

Продукты на кухне есть всякие, в том числе совсем не северные авокадо, хурма, абхазские лимоны. А шефа Александра Кучерова вполне можно записать в звезды новой русской гастрономической школы. Сам он из Братска, по образованию художник. Приехав в Красноярск, поступил официантом в ресторан 0.75 please и дорос у них до шефа. Сейчас летает туда-сюда, ведет московскую точку и модернизирует красноярский ресторан. Более того, Кучеров — обаятельный участник телепрограммы «Повара на колесах», что идет на «Первом канале». Кто не знает — это классическая воскресная передача, очень популярная. Я и сама дома часто под нее обед готовлю.

Хитами у посетителей стали изящные холодные закусочки. Цитирую названия по классическому нордик-меню: «икра сига, крем из огуречной травы, лен» (1200 руб.), «злаковые чипсы, трюфельный майонез» (720), «рамиро, анчоус, копченое сало» (1710), «гребешок, хурма, соус из эстрагона» (2400). Это аккуратные, нежные блюда, которые не должны никого огорчить. Еще попробуйте мясной тартар с картофельными вафлями — сибирские повара здорово умеют рубить тартары. Могу также посоветовать лимонное ризотто с морским ежом. Икры ежа кладут много, и внутри каждой икряной горки приятно хрупает кристалл соли. А рядышком — комфортные мягкие рисинки в кремовой оболочке, зачерпнутые одной с ежом ложкой.

Интерьер ресторана 0.75 please

Фото: Пресс-служба 0.75please

Многие блюда отличаются ритмической продуманностью; продукты качественные, их сочетания — надежные, без сенсаций. Все чинно и спокойно. Из ряда выбивается слоеный пирог с ягненком и капустой: он жирноватый, мясо в начинке лежит на слое тушеной подквашенной капусты. Подается пирог не просто так: его на ваших глазах заливают соусом из смеси демигляса с гранатовым наршарабом. И есть его приходится не на тарелке, а на изразце XIX века. Это, конечно, не самая удобная посуда, зато у официантов есть повод рассказать, что шеф лично эти изразцы где-то откопал и что картины на стенах — его работа, и вазы тоже. Шеф-художник, художник-шеф — это занятная история.

Есть ли у меня претензии к кухне? Да, есть. При такой тщательной «пинцетности» подачи следует строже контролировать контраст температур в тарелке.

Гребешок просто обязан приходить прохладным, а помидор — комнатной температуры. Также огорчительно, что при переезде с Патриков на Смоленскую полностью потерялась сибирская история. Как-то ничего интересного из Красноярска в меню не осталось, а я бы с удовольствием поела и кедровую толкушу — ореховую кашку некую, и сливочную уху с муксуном, и даже на чипсы из сохатины решилась бы.

Что ж, теперь в башне отеля «Азимут» есть рестораны русской кухни на любой случай. Когда надо недорого, без претензий поесть пельменей, груздей и заливное из судака — это на первый этаж, в «#Сибирь-Сибирь». Там и стенка из самоваров, и коллекция матрешек есть. Правда, придется потерпеть привокзальное равнодушие сервиса. Если же настроение праздничное и есть подходящая компания, то поднимайтесь на самый верх, в «Сахалин». Тут блеск и красота, панорамные виды и много довольных людей. Лучшие крабы и устрицы, суши и знаменитый хлеб с икрой. Но будьте готовы, что рядом с вами много раз будут раздаваться тосты, здравицы и «Happy birthday to you». Потому что в «Сахалин» люди часто приходят праздновать.

А вот чтобы спокойно посидеть-поговорить, наслаждаясь лучшим в мире видом на набережную Тараса Шевченко,— бронируйте столик в 0.75 please. Ресторан маленький, на 50 мест. Есть небольшой приватный зал. И здесь серьезное нордическое управление: в мой визит в зале работали три менеджера. Все под контролем. Еще бутылочку, пожалуйста.

Елена Ремчукова, обозреватель “Ъ”