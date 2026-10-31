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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Жизнь

«Режим тишины» в Алешках, саммит «Россия—Африка» и выборы в Сербии

Чем запомнилась неделя 26–31 октября: цифры, цитаты и факты
Обстановка на улицах Белграда после поражения партии Александра Вучича на парламентских выборах

Обстановка на улицах Белграда после поражения партии Александра Вучича на парламентских выборах

Marko Drobnjakovic / AP

Цитаты недели

«Многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 2030 году. Правильно ли это? Нет. Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим» (президент РФ Владимир Путин предостерег от повторения сценария Персидского залива в Балтике).
«Мы не начинали войну с Ираном. Иран начал войну с нами» (президент США Дональд Трамп отметил, что если бы Вашингтон не начал военную операцию, то Тегеран через две недели разработал ядерное оружие).
«Исход этой войны окажет прямое влияние на нашу и европейскую безопасность в целом» (президент Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с Владимиром Путиным).
«Россия стала нам всесезонным другом!.. И в дождь, и в снег Россия стоит рядом с нами плечом к плечу» (президент Бурунди Эварист Ндайишимийе на саммите «Россия—Африка»).
«В Конго мы были очень рады этому результату!» (президент Конго Дени Сассу-Нгессо поздравил Владимира Путина с победой «Единой России» на парламентских выборах).

Цифры недели

В Алешки Херсонской области направили десятки тонн гуманитарной помощи. Гуманитарная миссия проводится при координации первой леди США Мелании Трамп.
В правительстве РФ объявили о планах экспортировать 2 млн т дизеля в ноябре.
«Новая газета» (объявлена Минюстом РФ иностранным агентом) объявила о закрытии. Издание просуществовало 33 года.
Около 200 жителей Курской области, чье жилье было разрушено в ходе боевых действий, не могут получить жилищные сертификаты.
Инвестиции в гостиничную недвижимость РФ сократились на 61,1% год к году, до 21 млрд руб.
Манго в рознице подорожало на 13% за год.
Сборы российских фильмов за рубежом сократились почти на 46%. С начала года они заработали $4,6 млн.
Хакеры украли $6,3 млрд, взломав криптобиржу Binance.
В столкновении двух скоростных поездов в Испании погибло более 60 человек.
FIFA заработала на билетах на матчи чемпионата мира, который минувшим летом прошел в США, Канаде и Мексике, рекордные $5 млрд.
После 14 лет правления Сербской прогрессивной партии и ее лидера Александра Вучича в Сербии сменилась власть.
Президент Бразилии 81-летний Луис Инасиу Лула да Силва обеспечил себе четвертый срок во главе государства.
Блок премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху получил 53 из 120 мест в Кнессете.

Инициативы недели

«Опора России» предложила Минфину и Госдуме свой вариант повышения налогов.
Минцифры РФ предложило отключать от сети смартфоны с незарегистрированными IMEI.
Минюст РФ хочет изменить порядок регистрации детей при домашних родах.
Минпромторг РФ порекомендовал кафе, ресторанам и гостиницам ввести «русский завтрак» по аналогии с «английским».
Россия предложила странам Аравийского полуострова помощь в восстановлении НПЗ, поврежденных во время ближневосточного кризиса.
Германия начала подготовку сил спецназначения к возможному военному конфликту с Россией.
Эстония планирует построить у границы с Россией до 150 бункеров.
Microsoft предложила 60 тыс. сотрудникам программу добровольного увольнения с компенсацией.

По букве закона

Владимир Путин поручил включить прививку против ВПЧ в национальный календарь профилактических прививок.
ЦБ РФ изменил правила контроля банков за операциями клиентов с наличными деньгами.
Роскомнадзор стал чаще возбуждать административные дела против операторов связи за нарушения в идентификации абонентов и противодействии подмене номера.
Бывший член совета директоров «Норникеля» Станислав Лучицкий арестован за мошенничество.
Генпрокуратура требует конфисковать активы первого замглавы Кубани Игоря Галася, его родных и доверенных лиц.
Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего зампреда ВЭБ.РФ Михаила Полубояринова.

Отставки и назначения

Алексей Корчин назначен замминистра строительства и ЖКХ России.
Роман Чуев стал гендиректором авиакомпании Red Wings.

Сделки недели

Forbes: структура, связанная с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, могла приобрести часть акций группы «Самолет».
США и Япония договорились о совместном строительстве в Японии завода по производству усовершенствованных ракет «воздух-воздух» средней дальности.