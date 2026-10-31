«Режим тишины» в Алешках, саммит «Россия—Африка» и выборы в Сербии
Чем запомнилась неделя 26–31 октября: цифры, цитаты и факты
Цитаты недели
«Многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 2030 году. Правильно ли это? Нет. Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим» (президент РФ Владимир Путин предостерег от повторения сценария Персидского залива в Балтике).
«Мы не начинали войну с Ираном. Иран начал войну с нами» (президент США Дональд Трамп отметил, что если бы Вашингтон не начал военную операцию, то Тегеран через две недели разработал ядерное оружие).
«Исход этой войны окажет прямое влияние на нашу и европейскую безопасность в целом» (президент Финляндии Александр Стубб после телефонного разговора с Владимиром Путиным).
«Россия стала нам всесезонным другом!.. И в дождь, и в снег Россия стоит рядом с нами плечом к плечу» (президент Бурунди Эварист Ндайишимийе на саммите «Россия—Африка»).
«В Конго мы были очень рады этому результату!» (президент Конго Дени Сассу-Нгессо поздравил Владимира Путина с победой «Единой России» на парламентских выборах).
Цифры недели
В Алешки Херсонской области направили десятки тонн гуманитарной помощи. Гуманитарная миссия проводится при координации первой леди США Мелании Трамп.
«Новая газета» (объявлена Минюстом РФ иностранным агентом) объявила о закрытии. Издание просуществовало 33 года.
Около 200 жителей Курской области, чье жилье было разрушено в ходе боевых действий, не могут получить жилищные сертификаты.
Сборы российских фильмов за рубежом сократились почти на 46%. С начала года они заработали $4,6 млн.
FIFA заработала на билетах на матчи чемпионата мира, который минувшим летом прошел в США, Канаде и Мексике, рекордные $5 млрд.
После 14 лет правления Сербской прогрессивной партии и ее лидера Александра Вучича в Сербии сменилась власть.
Президент Бразилии 81-летний Луис Инасиу Лула да Силва обеспечил себе четвертый срок во главе государства.
Инициативы недели
Минпромторг РФ порекомендовал кафе, ресторанам и гостиницам ввести «русский завтрак» по аналогии с «английским».
Россия предложила странам Аравийского полуострова помощь в восстановлении НПЗ, поврежденных во время ближневосточного кризиса.
По букве закона
Владимир Путин поручил включить прививку против ВПЧ в национальный календарь профилактических прививок.
Роскомнадзор стал чаще возбуждать административные дела против операторов связи за нарушения в идентификации абонентов и противодействии подмене номера.
Бывший член совета директоров «Норникеля» Станислав Лучицкий арестован за мошенничество.
Генпрокуратура требует конфисковать активы первого замглавы Кубани Игоря Галася, его родных и доверенных лиц.
Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего зампреда ВЭБ.РФ Михаила Полубояринова.
Отставки и назначения
Сделки недели
Forbes: структура, связанная с президентом Международной ассоциации бокса Умаром Кремлевым, могла приобрести часть акций группы «Самолет».
США и Япония договорились о совместном строительстве в Японии завода по производству усовершенствованных ракет «воздух-воздух» средней дальности.