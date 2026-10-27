Раздвоение Европы
На пике эскалации с Россией в ЕС вспомнили о диалоге
Лидеры Финляндии и Норвегии Александр Стубб и Юнас Гар Стёре провели телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним украинский конфликт и вопросы безопасности в Европе. Редкий прямой контакт европейских политиков с российским лидером продемонстрировал их запрос на диалог, однако, похоже, не изменил общий курс стран ЕС на конфронтацию. Как заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, главы Финляндии и Норвегии не имели полномочий говорить от имени европейских союзников. Накануне разговора с Кремлем оборонная европейская группа пяти государств, объединяющая Францию, Великобританию, Италию, Германию и Польшу, на встрече в Париже назвала Россию самой острой угрозой евроатлантической безопасности.
Разговор президента Финляндии Александра Стубба и премьер-министра Норвегии Юнаса Гар Стёре с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся 27 октября по инициативе двух европейских лидеров, стал неожиданностью для многих. Несмотря на активно обсуждаемую в Европе в последние дни тему возможного диалога с Россией и списка потенциальных переговорщиков, среди которых называют Александра Стубба, никаких официальных решений на уровне ЕС о европейских представителях и темах переговоров пока принято не было.
Тем не менее сыгравшие ранее первую скрипку на переговорах в Осло по Украине со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом Стубб и Стёре, судя по всему, приняли решение не упускать из рук новую скандинавскую миротворческую инициативу и рискнуть вступить в диалог с Москвой.
«Обсуждение было откровенным и содержательным. Мы — соседние с Россией страны. Исход этой войны окажет прямое влияние на нашу и европейскую безопасность в целом. Для прекращения войны необходимы прямые переговоры»,— процитировала заявление Стубба, сделанное по итогам переговоров с Кремлем, канцелярия финского президента.
«Проведен обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса с учетом переговоров Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября и контактов Стубба и Стёре с Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло»,— говорится в заявлении пресс-службы Кремля. «Путин дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах. Подчеркнуто, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов Российской Федерации. При этом обращено внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий»,— написано в сообщении.
В ходе разговора, как отметили в пресс-службе Кремля, «затрагивались вопросы обеспечения безопасности и стабильности в регионах Балтийского моря и севера Европы».
Впрочем, редкий прямой контакт европейских политиков с Москвой не изменил общий курс стран ЕС на конфронтацию с Россией. Как заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, главы Финляндии и Норвегии не имели полномочий говорить от имени европейских союзников. «Я очень скептически отношусь к этой самостоятельной инициативе Норвегии и Финляндии. Она не согласована ни с кем из нас»,— предупредила премьер Фредериксен в интервью радиостанции DR.
Она также не согласилась с позицией президента Финляндии и премьера Норвегии. «Я действительно не понимаю, чего, по мнению этих двух стран, можно достичь таким образом. Мы также ранее четко подчеркивали в посланиях из остальной Европы, что, когда другие в одиночку, например, едут в Москву, важно, чтобы мы, европейцы, ездили вместе»,— добавила она.
О намерении готовиться к долгосрочному противостоянию с Москвой говорится в коммюнике, принятом 26 октября по итогам состоявшейся в Париже встречи оборонной европейской группы пяти европейских государств (E5), объединяющей Францию, Великобританию, Италию, Германию и Польшу.
«Наши страны разделяют мнение о том, что Россия представляет собой наиболее острую и долгосрочную угрозу евроатлантической безопасности и стабильности»,— подчеркивается в коммюнике E5, опубликованном Минобороны Франции.
Министры обороны пяти европейских стран также отметили, что европейскому континенту следует играть большую роль в обеспечении собственной безопасности, понимаемой ими как сдерживание России совместно с Североатлантическим альянсом. «Повышение ответственности Европы должно начинаться с расширения возможностей европейских союзников внутри НАТО»,— говорится в заявлении Е5.
Помимо глав оборонных ведомств европейской «пятерки» во встрече в Париже приняли участие глава европейской дипломатии Кая Каллас, еврокомиссар по обороне и космосу Андрис Кубилюс и замгенсека НАТО Радмила Шекеринская.
Напомним, что Е5 (European Group of Five) — это неформальный клуб пяти ведущих европейских стран, созданный для углубленного обсуждения вопросов обороны и безопасности в ноябре 2024 года на фоне призывов к усилению оборонного потенциала Европы и ее более активной роли в поддержке Украины (название группы предложил тогдашний министр обороны Британии Джон Хили). Двуединой задачей Е5 изначально было провозглашено укрепление европейской оборонной самостоятельности и усиление трансатлантических связей.
Идеи принятого в Париже коммюнике, как ожидается, на этой неделе получат дальнейшее развитие в ходе намеченного на 29–30 октября саммита ЕС—Канада, на котором Евросоюз будет представлять глава Еврокомиссии и автор провозглашенной в 2025 году концепции превращения Европы в «стального дикобраза» Урсула фон дер Ляйен. Как сообщил портал Rapporteur со ссылкой на проект совместного заявления, подготовленного к саммиту в Монреале. из этого заявления следует, что ЕС и Канада планируют углублять оборонное сотрудничество «от Арктики до Черного моря», укрепляя партнерство в сфере безопасности.
Выстраивая новую трансатлантическую дугу противостояния с Россией, в качестве одного из ее ключевых звеньев стратеги ЕС и НАТО рассматривают Балтийское море. Об этом агентству «РИА Новости» напомнил 27 октября директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников. «Если альянс накачивает Балтику военной инфраструктурой и постоянно проводит тренировки с отработкой действий против "сопоставимого по силе противника", читай — России, то евробюрократия и отдельные еэсовские столицы последовательно реализуют шаги по ужесточению контроля и созданию препятствий для международного судоходства»,— отметил Владислав Масленников.
Комментируя происходящую эскалацию в Балтийском море, замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал проводимую европейцами в регионе политику «самоубийственной».
В целом, учитывая конфронтационный курс Брюсселя, Москва на сегодняшний день не видит Евросоюз за столом переговоров по долгосрочному урегулированию на Украине. И эту позицию вряд ли изменит звонок в Кремль лидеров Финляндии и Норвегии.