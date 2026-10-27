Раздвоение Европы

«Проведен обмен мнениями по вопросам урегулирования украинского кризиса с учетом переговоров Путина со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге 21 октября и контактов Стубба и Стёре с Уиткоффом и Владимиром Зеленским в Осло»,— говорится в заявлении пресс-службы Кремля. «Путин дал оценку текущей ситуации в зоне конфликта на Украине, напомнив о его первопричинах. Подчеркнуто, что достижение справедливого долгосрочного мира возможно только при полном и безусловном учете законных интересов Российской Федерации. При этом обращено внимание на конфронтационную политику стран ЕС и НАТО, ведущую к затягиванию боевых действий»,— написано в сообщении.