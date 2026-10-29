Эта Африка будет вечной

— Многие,— добавил Владимир Путин,— ведут речь о том, чтобы готовиться к войне к 30-му году. Правильно ли это? Мы, во-первых, готовы,— мгновенно оговорился он.— Но мы никакой войны с Европой не хотим. А они, если кто-то хочет, пусть готовятся. Они сейчас не добились своей цели нанести стратегическое поражение России. И вряд ли это будет возможно к 30-му году. А если уж зайдет слишком далеко, то победителей вообще не будет. (Вот уж справедливо.— А. К.) Пусть никто об этом не забывает. А что касается ситуации на Балтике, то этот вопрос был поднят тоже в ходе разговора, и поднят нашими европейскими собеседниками. По-моему, об этом сказал прежде всего президент Финляндии. Ну что же, было сказано, что Финляндия, так же как и многие другие европейские страны, стремится к соблюдению и надеется на соблюдение всеми участниками международного общения международного морского права. Мы поддерживаем такой подход. Ну а что же иначе? А иначе будет ситуация, похожая на ситуацию, которая сложилась в Ормузском проливе. Что кто-то хочет, чтобы в Балтике сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе или в Ормузском проливе? Я не знаю. Мы такого не хотим.