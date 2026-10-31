Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №202

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Жизнь

Что ждет россиян в ноябре 2026 года

Краткий обзор основных законодательных изменений
Ужесточение ответственности для иностранцев, изменение правил въезда в Черногорию, новые требования к маркировке продуктов и другие нововведения — в подборке “Ъ”.

Визы

С 1 ноября Черногория вводит визовый режим для граждан России и Белоруссии. До 31 октября россияне могут въезжать в страну без визы на срок до 30 дней. С ноября для въезда по общему правилу понадобится черногорская виза.
Корреспондент отдела внешней политики “Ъ” Геннадий Сысоев:

Ъ

Формально черногорское правительство продлило гражданам России и Белоруссии существовавшую для них все последние годы возможность «въезжать в Черногорию без виз, пребывать в стране 30 дней или следовать транзитом», но только до 31 октября. И хотя порядок въезда после этой даты не уточняется, из постановления правительства ясно следует, что Черногория с 1 ноября отменяет безвизовый режим для всех стран, которые такую льготу имели, в соответствии с обязательствами перед Евросоюзом, куда республика намерена вступить уже в 2028 году. До сих пор в списке государств, гражданам которых виза для въезда в Черногорию была не нужна (не считая членов и кандидатов в члены ЕС, США и некоторые другие страны), оставались Россия, Белоруссия, Китай, Турция, Саудовская Аравия, Катар и Бахрейн.

Иностранцы

С 3 ноября ужесточается административная ответственность за ряд нарушений, совершенных иностранцами и лицами без гражданства. В частности, за некоторые нарушения правил въезда, режима пребывания и незаконную трудовую деятельность штрафы вырастут с 2–5 тыс. до 4–7 тыс. руб. Также расширяется перечень нарушений, за которые может назначаться административное выдворение. Поправки затрагивают, в частности, дискриминацию, нарушение правил проведения публичных мероприятий и неповиновение законным требованиям сотрудников пограничных органов.
Старший корреспондент отдела неделовых новостей “Ъ” Александр Воронов:

Ъ

Проект поправок к КоАП РФ, увеличивающий число оснований для «выдворения мигрантов», был разработан в марте 2026 года в МВД. Его суть сводится главным образом к изменению около 20 статей кодекса, по которым высылка иностранца из РФ будет безальтернативной мерой наказания (до сих пор она могла быть лишь одной из возможных наряду со штрафом). Речь идет, например, об участии в несанкционированных митингах (ст. 5.38 КоАП РФ), о принуждении к участию или отказу от участия в забастовке (ст. 5.40), нарушении требований режима ЧС (ст. 20.5). В ряд статей административного кодекса вводится новый состав правонарушения исключительно для иностранцев. Например, их могут выдворить из РФ за мелкое хулиганство при неповиновении полиции (ст. 20.1) или публикацию в СМИ инструкций по сборке бомб (ст. 13.15). Оговаривается, что безальтернативное выдворение иностранца выступает обязательным дополнением к денежному штрафу. Наконец, в правительстве предложили ужесточить санкции еще по 14 статьям КоАП РФ. Так, за незаконную трудовую деятельность штраф для иностранцев вырастет до 4–7 тыс. руб. с нынешних 2–5 тыс. Госдума приняла в первом чтении этот законопроект в мае 2026 года.

Кредиты

С 26 ноября начинает действовать новый порядок получения кредитных отчетов граждан и организаций из бюро кредитных историй для целей исполнительного производства. Приставы могут запрашивать титульную и основную части кредитной истории должника, в отношении которого возбуждено исполнительное производство. Одновременно устанавливается отдельный порядок передачи сведений для проверки нарушений при взыскании просроченной задолженности.
Корреспондент отдела финансов “Ъ” Юлия Пославская:

Ъ

У приставов право получать информацию о должниках существовала и раньше, однако вступающие в силу изменения предполагают четкий порядок действий. БКИ будет обязано направить ответ на запрос от приставов в пятидневный срок. Ответ может содержать кредитный отчет физлица, уведомление об отсутствии кредитной истории либо обоснованный отказ в предоставлении сведений.
Таким образом мера устанавливает более прозрачный порядок взыскания просроченной задолженности, минимизирующий мошенническую деятельность, преднамеренное банкротство. В перспективе это позволит стандартизировать деятельность по взысканию в необеспеченном кредитовании, считают эксперты.

  • Как банкиры не успевают отвечать на обращения Федеральной службы судебных приставов — в материале “Ъ” «Запросов миллион».

Страхование

С 1 ноября начинают действовать новые границы базовых ставок по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов за причинение вреда в результате аварии. Для большинства видов объектов нижняя граница тарифного коридора снижается на 75%; для других категорий — на 25% или 50%. Для некоторых объектов, на которых используется оборудование под давлением, верхняя граница повышается на 25%.
Корреспондент отдела финансов “Ъ” Юлия Пославская:
В последний раз ЦБ расширял тарифный коридор по ОСОПО в сентябре 2025 года. Тогда наибольшее снижение – 75% коснулось электростанций, объектов по хранению отходов обогащения полезных ископаемых и шахтостроительных участков. В этот раз самое значительное снижение коснется всех групп объектов, кроме производственных объектов с оборудованием, работающим под давлением, предприятий нефтехимической и горнодобывающей промышленности, гидротехнических сооружений и шахт, а также предприятий нефтегазодобывающего комплекса и металлургии, объектов, связанных с взрывчатыми веществами и кранов.
Изменения могут повлечь снижение сборов страховщиков по этому виду страхования, однако, вероятно, они смогут нивелировать это при помощи кросс-продаж. Вместе с тем, действия ЦБ удовлетворяют требования клиентов по снижение тарифов по низкорисковым объектам. По мнению экспертов, снижение будет продолжаться до возникновения больших убытков – в этом случае цикл сменится и тарифы начнут расти. Отсутствие полиса может повлечь штраф в размере нескольких сотен тысяч рублей. На рынке ОСОПО работает более 20 страховщиков, в том числе СОГАЗ, «Ингосстрах» и «АльфаСтрахование».

Маркировка и стандарты

С 1 ноября вводится новый национальный стандарт на растворимые кофейные напитки. Он устанавливает требования к продукции и ее наименованию: напиток может производиться с использованием кофе и других растительных экстрактов.
Заместитель начальника отдела потребительского рынка “Ъ” Александра Мерцалова:

Ъ

Новый ГОСТ на кофейные напитки в России вводит вместо его предшественника, существовавшего еще с 1994 года. Использование стандарта в России носит добровольный характер, так что существенных изменений с точки зрения потребительского опыта ждать не стоит. Тем не менее, если говорить о продукции по ГОСТу, теперь растворимый кофе должен завариваться не больше 30 секунд в горячей воде и трех минут в холодной, а также состоять исключительно из экстракта обжаренных зерен. А вот в растворимом напитке можно все еще можно будет встретить цикорий, злаки, растительные сливки и прочие добавки.
С 1 ноября вводится маркировка групповых упаковок и наборов молочной продукции. На них потребуется наносить отдельные коды и передавать сведения о маркировке и вводе продукции в оборот. Следующий этап — обязательная передача сведений об обороте и выводе таких упаковок и наборов из оборота — предусмотрен с 1 февраля 2027 года.

  • О том, как правительство утвердило эксперимент по учету молочной продукции по товарным партиям,— в материале “Ъ”.

С 1 ноября начинается добровольный эксперимент по маркировке отдельных видов промышленного оборудования, технических устройств, их компонентов и запасных частей. В перечень вошли, в частности, отдельные генераторные установки, двигатели, подшипники и компоненты лифтового оборудования.

  • О том, как в Совете федерации предложили расширить маркировку на запчасти для гусеничной техники,— в материале “Ъ”.

С 1 ноября вводится партионный учет для маркированной молочной продукции со сроком годности более 40 суток. Производители и импортеры будут присваивать продукции номера партий, а участники оборота — передавать сведения о них в систему маркировки. Для продукции со сроком годности 40 суток и менее соответствующий этап предусмотрен с 1 марта 2027 года.
С 1 ноября вводится национальный стандарт на мерные слитки палладия массой от 5 г до 500 г. Документ устанавливает требования к пробе, размерам, маркировке и документам на слитки.

Алкоголь и метанол

С 1 ноября к компаниям, впервые получающим лицензию на производство, хранение и поставки вискового дистиллята, применяется требование об оплаченном уставном капитале не менее 100 млн руб. Для действующих производителей предусмотрен переходный период до 1 марта 2028 года.
Корреспондент отдела потребительского рынка “Ъ” Владимир Комаров:

Ъ

Для производителей висковых дистиллятов в России установили такие же требования, которые уже действуют для выпуска спирта. Основная цель меры — борьба с нелегальным оборотом такой продукции и компаниями «однодневками». Малым алкогольным производителям сейчас в принципе невозможно войти в эту категорию без существенных инвестиций в новое оборудование и линии розлива. На российском рынке виски существенно новая мера не скажется. Фактически он уже поделен между крупными игроками и ниш для новых компаний в сегменте практически нет.
С 1 ноября вступают в силу обновленные Росалкогольтабакконтролем критерии отнесения розничных точек и общепита к категориям риска. Индикатор повлияет на частоту проведения внеплановых проверок и профилактических мероприятий в торговых точках.
С 1 ноября федеральный алкогольный надзор включает проверку деловой репутации контролирующих лиц, руководителей, членов органов управления и главных бухгалтеров отдельных лицензированных производителей этилового спирта и спиртных напитков. Контролирующие органы будут проверять отсутствие этих лиц в перечне лиц с неудовлетворительной деловой репутацией.
С 1 ноября расширяется перечень оснований для исключения организаций и индивидуальных предпринимателей из реестра участников оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Основанием, в частности, станут два и более вступивших в силу постановления об административном наказании за определенные нарушения в течение 12 месяцев либо обвинительный приговор по отдельным составам преступлений в отношении руководителей или индивидуального предпринимателя.
С 3 ноября устанавливается порядок представления операторами связи и организациями федеральной почтовой связи информации в Роскомнадзор о применении специальных экономических мер в отношении блокируемых лиц. Предусмотренные правилами организации должны направлять соответствующий отчет через портал госуслуг.

Образование

С 30 ноября вводится национальный стандарт для дистанционного обучения. Он касается услуг в сфере высшего и среднего профессионального, дополнительного профессионального образования и дополнительного образования взрослых. В стандарте описаны требования к организации онлайн-обучения, учебным материалам, поддержке обучающихся и оценке качества услуги.

Импорт

С 1 ноября для поставок товаров из Белоруссии заканчивается временное освобождение от обеспечительного платежа в системе подтверждения ожидания поставки товаров — СПОТ. Импортеру теперь потребуется заранее оформить документ о предстоящей поставке и внести обеспечительный платеж в размере предполагаемых косвенных налогов.

Выплаты

С 2 ноября применяется новый регламент предоставления единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего службу по призыву. Обратиться за выплатой может проживающая в России супруга призывника при сроке беременности не менее 180 дней. Максимальный срок предоставления услуги составляет десять рабочих дней со дня регистрации заявления и документов.