Что ждет россиян в ноябре 2026 года
Визы
Подробнее — в материале “Ъ” «Черногория вводит визы для россиян».
Иностранцы
Подробнее — в материале “Ъ” «Удвоение выдворения».
Кредиты
Как банкиры не успевают отвечать на обращения Федеральной службы судебных приставов — в материале “Ъ” «Запросов миллион».
Страхование
О предыдущем пересмотре тарифов — материал “Ъ” «Опасным объектам сократили премии».
Маркировка и стандарты
О том, как правительство утвердило эксперимент по учету молочной продукции по товарным партиям,— в материале “Ъ”.
О том, как в Совете федерации предложили расширить маркировку на запчасти для гусеничной техники,— в материале “Ъ”.
Подробнее — в материале “Ъ” «Правительство утвердило эксперимент по учету молочной продукции по товарным партиям».
Подробнее — в материале “Ъ” «В России ввели новый ГОСТ на слитки палладия».
Алкоголь и метанол
Подробнее о развитии отрасли — в материале “Ъ” «Инвестиции долгой выдержки».
Как в Краснодарском крае расширили основания для проверок продавцов алкоголя — в материале “Ъ” «Губернатор Кубани расширил основания для проверок продавцов алкоголя».
О введении механизма оценки деловой репутации — в материале “Ъ”.
Подробнее о регулировании оборота метанола — в материале “Ъ” «Не мешайте, пожалуйста».
Образование
Импорт
Подробнее — в материале “Ъ” «СПОТ без аванса».