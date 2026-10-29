У вице-губернатора имущество не сошлось с зарплатой

О подаче иска Генпрокуратуры к Игорю Галасю стало известно 16 октября из сообщения объединенной пресс-службы судов Кубани. Изымаемое имущество (квартиры, транспортные средства, земельные участки — всего 63 объекта) оценивается в 970 млн руб. По данным прокуратуры, Игорь Галась, занимая должности на госслужбе, нарушал антикоррупционные нормы, скрывая приобретение дорогостоящей недвижимости, автомобилей премиум-класса и предметов роскоши. Стоимость активов существенно превышает легальные доходы чиновника. Для маскировки незаконного обогащения, считает прокуратура, Игорь Галась оформлял имущество на своих родителей, на первую жену и ее родителей, а после того, как женился второй раз,— на вторую супругу, ее мать и отца. Все эти люди из близкого окружения господина Галася привлечены в процесс в качестве соответчиков. У надзорного ведомства имеются данные о том, что высокопоставленный чиновник оказывал незаконное покровительство предпринимательской деятельности отца своей второй жены, который занимается строительством жилья.