У вице-губернатора имущество не сошлось с зарплатой
Надзор требует обратить в казну активы первого замглавы Кубани, его родных и доверенных лиц
В Краснодаре в закрытом режиме начался гражданский процесс по обращению в казну имущества первого вице-губернатора региона Игоря Галася, его родственников и доверенных лиц. По данным “Ъ”, в иске Генпрокуратуры отсутствуют сведения о получении чиновником взяток или о каких-либо других криминальных деяниях. Истец требует изъять у ответчиков имущество полностью, поскольку его стоимость в 970 млн руб. не соответствует легальным доходам ответчика. Первый замглавы края в настоящее время продолжает исполнять свои обязанности и участвует в обсуждении доходов регионального бюджета.
На первом заседании Ленинского суда Краснодара главный ответчик по иску Генпрокуратуры Игорь Галась не появился, зато пришла его жена, Анастасия Галась; остальных ответчиков представляли юристы. До начала рассмотрения требований надзорного ведомства представитель прокуратуры Роман Бурыкин зачитал ходатайство о переводе процесса в закрытый режим. По мнению надзора, в материалах дела имеются сведения о частной жизни Игоря Галася и его близких, в том числе малолетних детей. Эти сведения не подлежат разглашению, как и данные о служебной деятельности высокопоставленного чиновника, отметил прокурор.
Представитель Игоря Галася и его жена поддержали позицию прокуратуры; судья Дарья Пасленова удалилась в совещательную комнату, а затем огласила решение о рассмотрении дела без присутствия слушателей и журналистов, после чего корреспонденту “Ъ” пришлось покинуть зал заседаний.
О подаче иска Генпрокуратуры к Игорю Галасю стало известно 16 октября из сообщения объединенной пресс-службы судов Кубани. Изымаемое имущество (квартиры, транспортные средства, земельные участки — всего 63 объекта) оценивается в 970 млн руб. По данным прокуратуры, Игорь Галась, занимая должности на госслужбе, нарушал антикоррупционные нормы, скрывая приобретение дорогостоящей недвижимости, автомобилей премиум-класса и предметов роскоши. Стоимость активов существенно превышает легальные доходы чиновника. Для маскировки незаконного обогащения, считает прокуратура, Игорь Галась оформлял имущество на своих родителей, на первую жену и ее родителей, а после того, как женился второй раз,— на вторую супругу, ее мать и отца. Все эти люди из близкого окружения господина Галася привлечены в процесс в качестве соответчиков. У надзорного ведомства имеются данные о том, что высокопоставленный чиновник оказывал незаконное покровительство предпринимательской деятельности отца своей второй жены, который занимается строительством жилья.
По данным “Ъ”, в иске Генпрокуратуры нет сведений о получении господином Галасем взяток или о каких-либо других криминальных эпизодах.
Прокуратура требует изъять весь объем имущества ответчиков в казну, поскольку активы, приобретенные на незаконные доходы, не могут оставаться у владельцев.
Игорь Галась считается одним из самых опытных высокопоставленных чиновников Кубани, на должность вице-губернатора был назначен в 2015 году, в 2021-м стал первым заместителем главы Краснодарского края. Курирует финансово-экономический блок в региональном правительстве. Несмотря на заявленные претензии Генпрокуратуры, господин Галась продолжает исполнять свои обязанности. На пленарном заседании законодательного собрания края 28 октября губернатор Вениамин Кондратьев, комментируя поправки к закону бюджете, поднял Игоря Галася, который сидел в зале, и попросил уточнить некоторые цифры. Чиновник отчитался, что в целом ситуация с доходами удовлетворительная.
Сделки с участием близких Игоря Галася фигурируют еще в одном резонансом деле о восстановлении прав РФ на незаконно приватизированные активы. Мать чиновника Любовь Галась привлекается в качестве ответчика по иску прокуратуры о судьбе коттеджного поселка «Маяк» в Геленджике. По данным надзорного ведомства, госпожа Галась приобрела дом стоимостью 40 млн руб. в поселке «Маяк» на первой береговой линии, а затем продала недвижимость. В мае суд Геленджика признал право РФ на участок и коттеджи, с застройщика и владельцев коттеджей взыскано суммарно около 3 млрд руб. В настоящее время решение обжалуется в краевом суде.