Плод логистических проблем
Манго в рознице подорожало на 13% за год
В середине октября манго в российской рознице стоило в среднем на 13% дороже, чем за тот же период годом ранее. Это может быть следствием низкого урожая фрукта в странах Азии и Латинской Америки из-за погодных факторов. Провал в мире частично компенсирует Египет. Но доставка в Россию из страны дорожает в свете логистических ограничений.
Стоимость манго в рознице на неделе 12–18 октября 2026 года составила 304,2 руб. за 1 кг, подсчитала аналитическая компания NTech. Год к году значение увеличилось на 13%. Это самый заметный рост среди популярных фруктов. На втором месте бананы с удорожанием 10% в годовом выражении, до 139 руб. за 1 кг. Мандарины за год выросли всего на 3%, до 219 руб. за 1 кг.
Осенью стоимость манго зависит в первую очередь от урожая в ключевых странах-поставщиках, говорит председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Основной объем продукции на российском рынке, по его словам, формируют Египет, Бразилия, Китай, Таиланд и Кот-д’Ивуар, которые сменяют друг друга в течение года.
Аналитики платформы FreshPlaza в своих материалах отмечали, что в Египте в этом году планируется собрать 1,6 млн тонн манго. Год к году значение вырастет на 14,3%. Но на мировом рынке в целом предложение остается ограниченным из-за снижения поставок из Южного полушария. В Перу прогнозируется сокращение урожая на 30%, в Эквадоре — на 50%, в ЮАР — на 67,3%. В Индии резкое снижение урожая отдельных сортов манго прогнозировалось еще в мае. Как сообщало Reuters, ущерб от непогоды совпал с резким спадом экспорта в результате военных действий на Ближнем Востока, что вызвало рост стоимости морских перевозок. Совладелец индийского экспортера манго Shreevali Agro Шридхар Патхак рассказывал агентству, что ставки фрахта выросли более чем в два раза, на сокращение экспорта также повлияли задержки поставок или отмены.
В Латинской Америке проблемы производителей манго преимущественно связаны с погодными факторами, в том числе с температурными колебаниями в период цветения, следует из материалов FreshPlaza. Как отмечает портал Mundoagro, поставки манго из Перу в этом году сокращаются из-за климатического феномена Эль-Ниньо. По оценкам Preciso Consultoria, топ-20 перуанских поставщиков сократят экспорт на 7,1% в 2026 году и на 13,5% в 2027 году. Суммарно речь может идти о срыве поставок в объеме 969 тыс. тонн стоимостью $1,49 млрд. Аналитики FreshPlaza не исключали формирования дефицита фрукта, но отмечали, что заметным он станет в декабре.
Руководитель проекта «Ягодная академия» Ирина Козий не отмечает видимого дефицита предложения манго в России. Но на стоимости фруктов, по ее мнению, сказывается растущая стоимость логистики. Станислав Богданов также говорит о высокой роли транспортной составляющей в цене фруктов. Госпожа Козий напоминает, что поставки из Африки традиционно шли через порт Новороссийск, работа которого с середины июля ограничена из-за массовых атак БПЛА. Часть импортеров фруктов, по словам эксперта, была вынуждена переориентироваться на порты северо-запада. Но это предполагает увеличение стоимости перевозки.
Манго не единственная позиция импортных фруктов, на которой могут сказаться перебои в логистике. Ирина Козий напоминает, что в зимнем сезоне через порты Черного моря традиционно осуществлялись поставки цитрусовых из Турции и Египта. Заменить предложение из этих стран, по ее словам, зимой фактически нечем.
Станислав Богданов говорит, что экзотические фрукты пользуются устойчивым спросом. Обычно в рознице, по его словам, представлены 10–80 позиций в категории в зависимости от площади магазина. Манго формирует 10% всего ассортимента экзотических фруктов. Согласно «Эвотору», в натуральном выражении продажи манго в октябре выросли на 5% год к году.
Газета «Коммерсантъ» №202от 30.10.2026, стр. 9