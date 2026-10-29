Плод логистических проблем

Аналитики платформы FreshPlaza в своих материалах отмечали, что в Египте в этом году планируется собрать 1,6 млн тонн манго. Год к году значение вырастет на 14,3%. Но на мировом рынке в целом предложение остается ограниченным из-за снижения поставок из Южного полушария. В Перу прогнозируется сокращение урожая на 30%, в Эквадоре — на 50%, в ЮАР — на 67,3%. В Индии резкое снижение урожая отдельных сортов манго прогнозировалось еще в мае. Как сообщало Reuters, ущерб от непогоды совпал с резким спадом экспорта в результате военных действий на Ближнем Востока, что вызвало рост стоимости морских перевозок. Совладелец индийского экспортера манго Shreevali Agro Шридхар Патхак рассказывал агентству, что ставки фрахта выросли более чем в два раза, на сокращение экспорта также повлияли задержки поставок или отмены.