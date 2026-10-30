Блок Нетаньяху получил 53 мандата после завершения подсчета голосов
Центральная избирательная комиссия Израиля завершила подсчет голосов на выборах в Кнессет. Соотношение мест не изменилось по сравнению с последними данными: блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху получает 53 места, оппозиционный блок Гади Айзенкота — 48, арабские партии — 19.
Распределение мандатов выглядит следующим образом. У «Ликуда» — 27 мандатов, «Оцма Йехудит» — 7, «Ехудат а-Тора» — 7, «Религиозный сионизм» и «Зеут» — по 6, ШАС — 6. У оппозиционной «Яшар!» — 21 мандат, «Беяхад» — 12, «Демократы» — 8, «Исраэль Бейтену» — 7. «Объединенный список» получил 11 мандатов, РААМ — 8, передает Ynet.
Явка составила 77,9% — это самый высокий показатель за последние десятилетия. Для формирования правительства нужно большинство в 61 мандат, которого не набрал никто. Участникам выборов предстоят переговоры о коалиции. Этот процесс может растянуться на несколько месяцев, и если согласия не будет, в стране пройдут новые выборы.