Блок Нетаньяху получил 53 мандата после завершения подсчета голосов

Явка составила 77,9% — это самый высокий показатель за последние десятилетия. Для формирования правительства нужно большинство в 61 мандат, которого не набрал никто. Участникам выборов предстоят переговоры о коалиции. Этот процесс может растянуться на несколько месяцев, и если согласия не будет, в стране пройдут новые выборы.