В Алешки направили десятки тонн гуманитарной помощи

Ранее сегодня Яна Лантратова сообщила, что выехал в Алешки для проведения гуманитарной миссии. В Алешки также направляется уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Гуманитарная миссия проводится при координации первой леди США Мелании Трамп.