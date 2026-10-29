В Алешки направили десятки тонн гуманитарной помощи
Для жителей города Алешки в Херсонской области собрали десятки тонн гуманитарной помощи. При подготовке груза учитывались конкретные просьбы жителей. Часть помощи передал Российский Красный Крест. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека в России Яна Лантратова.
«В первую очередь людям нужны продукты: мука, крупы, сахар, мясные и рыбные консервы, растительное масло. Также необходимы средства гигиены и топливо для генераторов. Отдельная заявка поступила от центральной районной больницы — на лекарства, в том числе антибиотики и инсулин», — написал она в «Макс».
Город Алешках находится на линии боевого соприкосновения. В городе остаются 2-6 тыс. человек. С 27 октября по 1 ноября в городе действует режим прекращения огня.
Ранее сегодня Яна Лантратова сообщила, что выехал в Алешки для проведения гуманитарной миссии. В Алешки также направляется уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Гуманитарная миссия проводится при координации первой леди США Мелании Трамп.