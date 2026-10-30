В правительстве объявили о планах экспортировать 2 млн т дизеля в ноябре
Россия в октябре отправит на экспорт 510 тыс. т дизельного топлива, в ноябре — 2,15 млн т. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак информационной службе «Вести».
По его словам, сейчас готовится распоряжение на поставки дизеля до конца января. По данным «Ъ», запрет на экспорт для производителей сохранится до конца года, а разрешение на вывоз по квотам уже получили несколько нефтекомпаний.
Объявляя о заключении дизельной сделки 9 октября, президент США Дональд Трамп сообщал, что в октябре Россия поставит более 300 тыс. т дизеля, в ноябре — еще 500 тыс. т, после — еще 1 млн т.