Курская жилищная аномалия
В Курской области ищут способ компенсировать уничтоженное боевыми действиями социальное жилье
Часть жителей Курской области, чьи дома и квартиры были разрушены в ходе боевых действий, выяснил “Ъ”, до сих пор не могут получить жилищные сертификаты. Речь идет о людях, проживавших в помещениях по договору социального найма. Первоначально у них были те же права на компенсацию утраченного жилья, что и у собственников, но Минстрой посчитал это незаконным. Региональные власти «прорабатывают механизм» обеспечения таких граждан жильем по договорам спецнайма — по аналогии с временными «служебными» квартирами. Эксперт предлагает запросить федеральные средства и использовать их «по модели расселения аварийного фонда».
Система жилищных сертификатов была введена в Курской области после вторжения ВСУ в августе 2024 года. Она регулируется на федеральном уровне специальным правительственным постановлением. Право на сертификат имеют куряне, чьи квартиры или дома были разрушены в ходе боевых действий. Его можно использовать для покупки квартиры или дома, для строительства дома по договору подряда или погашения ипотеки, оформленной на утраченное жилье. В первой версии постановления выплаты полагались не только собственникам, но и гражданам, получившим жилье по схеме социального найма.
Договор социального найма — соглашение, по которому государство или муниципалитет передает гражданину помещение для проживания. В программе участвуют граждане, признанные малоимущими или остро нуждающимися в жилье. Они платят деньги за пользование помещением, но значительно меньше рыночных ставок аренды. Недвижимость предоставляется на неопределенный срок: если помещение сносят или реконструируют, то нанимателям должны предоставить новое социальное жилье не хуже предыдущего. После смерти нанимателя один из членов его семьи может перезаключить договор. Гражданин может даже приватизировать социальное жилье, но только один раз.
В июне 2025 года в правительственное постановление были внесены поправки, исключившие нанимателей социального жилья из перечня получателей сертификатов. “Ъ” не удалось найти публичных объяснений этого решения, но в результате часть курян остались и без жилья, и без жилищных субсидий. Как, например, житель Кореневского района Олег Гончаров, который еще в 2009 году получил муниципальную квартиру в селе Ольговка. Сейчас дом, в котором он проживал, включен администрацией района в список «утраченных жилых помещений».
Другого жилья по договору соцнайма мужчине так и не предоставили: глава администрации Кореневского района сообщил, что «муниципальный жилищный фонд отсутствует» (ответ есть у “Ъ”).
В областном департаменте ЖКХ ему сообщили, что в такой ситуации оказалось около 200 жителей региона.
В аппарате регионального уполномоченного по правам человека не смогли назвать “Ъ” точное количество жителей, которых коснулась эта проблема, но подтвердили, что случай господина Гончарова не единичный. Курский омбудсмен Владимир Фирсов в ответе на запрос господина Гончарова признал, что ситуация с отказом выдачи сертификатов по договорам соцнайма «создала социальную напряженность» в регионе. Он сообщил, что обратился по этому вопросу к омбудсмену Яне Лантратовой, которая направила запрос министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину. В ответе Минстроя омбудсмену говорится: контракт социального найма не дает права на жилищный сертификат, поскольку местные органы самоуправления обязаны предоставить нанимателям новое жилье взамен утраченного. “Ъ” направил запрос в Минстрой и получил аналогичный ответ.
Господин Фирсов в августе 2026 года обратился к замруководителя областной администрации Татьяне Пашковой. Та ответила, что сейчас «возможность оказания таких мер поддержки за счет средств областного бюджета отсутствует» (письмо есть в распоряжении “Ъ”). Какие-то «дополнительные меры социальной поддержки» для нанимателей могут быть установлены только «при условии определения источника и порядка исполнения новых видов расходных обязательств», говорится в письме. Также в администрации сообщили, что губернатор Курской области Александр Хинштейн в мае 2025 года обращался в Минстрой с просьбой вернуть эту категорию граждан в список получателей сертификатов, но министерство не поддержало это предложение.
В министерстве социального обеспечения Курской области в ответ на запрос “Ъ” сообщили, что «прорабатывают механизм обеспечения жильем» этой категории граждан «по аналогии» с оформлением жилья по договору специализированного найма.
В отличие от соцнайма, он имеет предельный срок проживания. Кроме того, у него другие основания предоставления жилья — работа на конкретном предприятии, учеба, статус беженца или временного переселенца и так далее.
Позиция Минстроя «юридически последовательна», подтверждает управляющий партнер юридической компании «Архитектура права» Андрей Зуйков. По его словам, ситуация, когда социальное жилье приходит в негодность, нередко встречается и в «мирных» обстоятельствах, и проблема с предоставлением новых помещений «была ожидаемой». «При отсутствии свободных квартир муниципалитеты обычно ставят таких граждан в очередь на получение социального жилья,— указывает господин Зуйков.— И даже внеочередник может рассчитывать на квартиру лишь при финансовом благополучии муниципалитета и наличии свободного фонда». Юрист считает «конструктивным решением» смену адресата федеральных денег. «Средства можно направить муниципалитетам на покупку квартир на вторичном рынке по модели расселения аварийного фонда,— говорит господин Зуйков.— Тогда их обязанность предоставить жилье получит источник финансирования, а наниматели — понятный срок».