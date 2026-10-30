Роман Чуев возглавил авиакомпанию Red Wings
Генеральным директором Red Wings назначен Роман Чуев, ранее руководивший Международным аэропортом Минеральных Вод, сообщила пресс-служба компании. На этом посту он сменил Игоря Ивлиева, который исполнял обязанности главы перевозчика в переходный период после ухода Александра Лебедева. Господин Ивлиев, занимавший должность коммерческого директора, продолжит работу в компании.
Роман Чуев окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и Ставропольский госуниверситет. Его управленческий опыт превышает 20 лет, из которых 16 связаны с гражданской авиацией. С 2020 по 2026 год он также занимал должность гендиректора «Новапорт Холдинга» по Северо-Кавказскому кластеру.
Господин Чуев заявил, что его задача — реализовать утвержденную акционерами стратегию развития. Она предусматривает расширение маршрутной сети и географии полетов, повышение качества сервиса. Red Wings станет одним из первых эксплуатантов новых российских самолетов, что потребует подготовки экипажей при безусловном приоритете безопасности полетов, отметил он.