Россия и Индия прекратили работу над соглашением о безвизе для тургрупп
Россия и Индия решили не продолжать работу над соглашением о безвизовых поездках туристических групп. Об этом рассказал в интервью ТАСС глава консульского департамента российского МИДа Алексей Климов.
Дипломат назвал разработку такого соглашения «нетривиальной задачей». «Заключение международных договоров на тему групповых безвизовых поездок граждан нашими индийскими партнерами ранее не практиковалось»,— пояснил господин Климов.
Россия и Индия начали обсуждать безвизовый режим для тургрупп в марте. Предложение направила и оформила российская сторона. Предполагалось, что безвиз будет распространяться на туристические группы от трех до 50 человек на срок не более 21 дня. По итогам 2025 года турпоток между двумя странами вырос на 15%, до 143 тыс. поездок. На россиян пришлось 85,6 тыс. поездок, на жителей Индии — 57,6 тыс.