Германия готовит спецназ к затяжным боям с Россией
Германия начала подготовку сил спецназначения к возможному военному конфликту с Россией. Об этом газете Bild рассказал бригадный командир Андреас Кюне.
По словам господина Кюне, раньше операции были рассчитаны на три дня, но сейчас спецназовцев готовят к более длительным срокам. «Мы сосредоточились на конкретном противнике — России... Нам придется оставаться в полевых условиях гораздо дольше. Возможно, на неопределенное время»,— пояснил военнослужащий.
На тренировках отрабатывают противостояние танкам, артиллерии, беспилотникам и средствам радиоэлектронной борьбы, а также операции в условиях сильного холода. Как уточняет Bild, в подразделении насчитывается почти 1,5 тыс. человек. Треть из них — спецназовцы, остальные — административный персонал. Андреас Кюне заявил, что уровень укомплектованности штата составляет 70–80%.
Глава германского Минобороны Борис Писториус предполагает, что в 2029 году может начаться война между НАТО и Россией. Bloomberg писало, что больницы в Германии готовят к потенциальной масштабной войне. Российские чиновники неоднократно говорили, что не хотят военного столкновения с ФРГ.