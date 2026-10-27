Германия готовит спецназ к затяжным боям с Россией

По словам господина Кюне, раньше операции были рассчитаны на три дня, но сейчас спецназовцев готовят к более длительным срокам. «Мы сосредоточились на конкретном противнике — России... Нам придется оставаться в полевых условиях гораздо дольше. Возможно, на неопределенное время»,— пояснил военнослужащий.