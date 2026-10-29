Путин предостерег от повторения сценария Персидского залива в Балтике

«Многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне (с Россией.— “Ъ”) к 2030 году. Правильно ли это? Нет. Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим, а они, если кто-то хочет, пусть готовятся»,— сказал господин Путин журналистам. Он призвал европейские страны не забывать, что в случае начала войны «победителей вообще не будет».