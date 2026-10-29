Путин предостерег от повторения сценария Персидского залива в Балтике
Россия готова к войне с Европой, однако страна этого не хочет. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на пресс-конференции после саммита Россия — Африка. Президент отметил, что руководство России не хочет, чтобы в Балтийском море сложилась такая же ситуация, как в Персидском заливе.
«Многие только и ведут речь о том, чтобы готовиться к войне (с Россией.— “Ъ”) к 2030 году. Правильно ли это? Нет. Мы, во-первых, готовы, но мы никакой войны с Европой не хотим, а они, если кто-то хочет, пусть готовятся»,— сказал господин Путин журналистам. Он призвал европейские страны не забывать, что в случае начала войны «победителей вообще не будет».
Президент также прокомментировал звонок президента Финляндии Александра Стубба и премьера Норвегии Йонаса Гара Стере. Он состоялся 27 октября по инициативе европейских стран. По словам господина Путина, в начале разговора его коллеги отметили, что они не представляют Евросоюз, а звонят «в национальном качестве». «Знаю, что раздалась потом и критика в их адрес... В конце концов, в Европе есть люди, которые не хотят наносить стратегического поражения России, как некоторые, а хотят наладить какой-то конструктивный диалог»,— сказал Владимир Путин.