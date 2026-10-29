Эстония построит у границы с Россией до 150 бункеров
В эстонском Ида-Вирумаа, граничащем с Россией, планируется построить порядка 150 бункеров. Об этом сообщил глава эстонского Минобороны Мартин Херем.
«В ходе строительства Балтийского оборонительного пояса, например, в Ида-Вирумаа планируется разместить порядка 150 бункеров. 100 из них будут находиться на государственной земле, а порядка 50 — на муниципальной или частной земле»,— рассказал министр в парламенте (цитата по ERR).
По словам господина Херема, для строительства бункеров на частных землях нужно будет достичь договоренности с их владельцами. Им могут предложить выплату компенсаций за неудобства либо аренду или выкуп земли. «В настоящее время нет никаких масштабных планов по приобретению государством более обширного пояса»,— добавил министр.
Балтийский оборонительный пояс — это проект системы инженерных и фортификационных сооружений стран Балтии (Эстония, Латвия и Литва) для укрепления своих восточных границ и восточного фланга НАТО.
В начале октября Financial Times сообщила, что Эстония начала переброску воинских подразделений ближе к границе с Россией из-за перехода к стратегии «активной обороны». По данным газеты, военнослужащие перемещают к границе в том числе дальнобойное вооружение. Еврокомиссия также намерена выделить Эстонии €32 млн на усиление защиты от БПЛА на границе.