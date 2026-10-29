Эстония построит у границы с Россией до 150 бункеров

По словам господина Херема, для строительства бункеров на частных землях нужно будет достичь договоренности с их владельцами. Им могут предложить выплату компенсаций за неудобства либо аренду или выкуп земли. «В настоящее время нет никаких масштабных планов по приобретению государством более обширного пояса»,— добавил министр.