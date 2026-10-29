В санации нашлось место для злоупотребления

Защита настаивает, что срок давности следует исчислять с 8 августа 2016 года, хотя следствие настаивает на том, что преступление было длящимся и завершилось в 2018 году. Адвокаты указывают, что за этот период времени состоялись переход векселя и его предъявление и с действиями их подзащитного эти события никак не связаны. Также защита отмечает, что голосование за ставку доходности векселя не уголовно наказуемо, остальные голосовавшие не привлечены к ответственности. Выпуск векселя, по мнению защиты,— это последствие, а не деяние господина Полубояринова, который его не подписывал и распоряжений о выпуске не давал.