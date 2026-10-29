В санации нашлось место для злоупотребления
На процессе по делу бывшего зампреда ВЭБа вспомнили про срок давности
Суд в Москве приступил к рассмотрению уголовного дела бывшего зампреда правления ВЭБ.РФ и гендиректора «Аэрофлота» Михаила Полубояринова. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями при санации Связь-банка и банка «Глобэкс», кроме того, речь идет о выпуске экономически необоснованного векселя корпорации. Свою вину он не признает. Защита попросила прекратить дело подсудимого в связи с истечением срока давности, суд взял время на размышление.
Мещанский райсуд столицы 29 октября приступил к рассмотрению уголовного дела Михаила Полубояринова. Ему вменяют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). В начале заседания представитель гособвинения подала ходатайство о продлении подсудимому срока содержания под стражей на время судебного следствия. Защита против этого возражала.
Адвокат напомнила про наличие у Михаила Полубояринова тяжелого онкологического заболевания, которое в соответствии с правительственным списком препятствует содержанию под стражей.
Суд, однако, с требованием прокурора согласился и срок ареста продлил.
После этого со своим ходатайством к суду обратилась уже защита. Адвокаты попросили о прекращении уголовного преследования господина Полубояринова в связи с истечением срока давности по вменяемому ему преступлению (в данном случае десять лет).
Как стало понятно из ходатайства, в материалах дела говорится о том, что «не позднее 8 августа 2016 года» господин Полубояринов дал указание Артему Довлатову, на тот момент советнику председателя ВЭБа, организовать выпуск экономически необоснованного векселя корпорации. Кроме того, 11 октября 2016 года Михаил Полубояринов, будучи членом правления корпорации, проголосовал за утверждение ставки доходности спорного векселя в размере 9%.
В ВЭБе Михаил Полубояринов работал с 2009 по 2020 год, Артем Довлатов — с 2016 года по настоящее время.
Защита настаивает, что срок давности следует исчислять с 8 августа 2016 года, хотя следствие настаивает на том, что преступление было длящимся и завершилось в 2018 году. Адвокаты указывают, что за этот период времени состоялись переход векселя и его предъявление и с действиями их подзащитного эти события никак не связаны. Также защита отмечает, что голосование за ставку доходности векселя не уголовно наказуемо, остальные голосовавшие не привлечены к ответственности. Выпуск векселя, по мнению защиты,— это последствие, а не деяние господина Полубояринова, который его не подписывал и распоряжений о выпуске не давал.
В обвинении на двадцати листах, отметила адвокат, подзащитный упоминается лишь в трех абзацах.
На основании перечисленных доводов защита просит прекратить уголовное преследование Михаила Полубояринова и отменить назначенную ему меру пресечения.
Как уже рассказывал “Ъ”, уголовное дело было возбуждено 27 апреля 2026 года. Его первым фигурантом стал член совета директоров АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики», заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов. По некоторым данным, он активно сотрудничал со следствием, в связи с чем был отправлен под домашний арест. Также при избрании меры пресечения суд, возможно, учел второстепенную роль господина Довлатова в совершении преступления. Сейчас расследование его уголовного дела завершено, материалы переданы в Мещанский райсуд столицы для рассмотрения по существу.
Господин Полубояринов был задержан 19 июня этого года и в тот же день помещен под стражу по решению Тверского суда. 24 июня 2026 года Михаилу Полубояринову предъявили обвинение.