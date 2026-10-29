Сумел родить — сумей доказать
Минюст хочет изменить порядок регистрации детей при домашних родах
Установить материнство только на основании свидетельских показаний станет невозможно. Сейчас ребенка, рожденного не в больнице, можно зарегистрировать в загсе, указав мать по заявлению присутствовавшего при родах. В Минюсте считают, что такие правила приводят к случаям мошенничества с получением семейных выплат. Опрошенные “Ъ” эксперты указывают, что стремление снизить риск мошенничества может осложнить жизнь женщинам, решившим рожать дома.
Минюст опубликовал для обсуждения законопроект, исключающий возможность установления материнства по заявлению лица, присутствовавшего при родах. Сейчас, согласно ст. 48 Семейного кодекса, при рождении ребенка вне медицинской организации материнство устанавливается — с соответствующей записью в свидетельстве о рождении — на основании медицинских документов или же заявления лица, присутствовавшего при родах. Такой человек может заявить о рождении ребенка в письменной форме работникам органов ЗАГС или в МФЦ. Данная норма существует с начала действия Семейного кодекса в 1996 году.
Минюст предлагает такую возможность исключить.
Основанием для установления материнства будет считаться документ о рождении, выданный медорганизацией, где проходили роды. А в случае рождения ребенка, например, дома потребуется справка от больницы или поликлиники, врач которой оказывал помощь при родах или в которую обратилась мать после них .
Если этих документов нет, то факт рождения ребенка установит суд — на основании доказательств, которые «с достоверностью подтвердят, что данная женщина является матерью ребенка», поясняют в Минюсте.
Необходимость внесения изменений министерство объясняет попыткой «сокращения случаев мошенничества». Сейчас, объясняют там, мошенники могут регистрировать несуществующих детей или детей, рожденных суррогатной матерью либо россиянками за пределами РФ. Кроме того, принятие поправок «минимизирует» риски мошенничества при получении социальных выплат. По данным СКР, в 2021–2025 годах в производстве находилось 187 уголовных дел о преступлениях, связанных с предоставлением социальных выплат на 318 «несуществующих детей», документы о рождении которых получены на основании свидетельских показаний. Больше всего случаев регистрации рождения на основании свидетельских показаний, по данным ведомства, зафиксировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.
«В судебной практике имеются случаи привлечения к уголовной ответственности лиц по ст. 159.2. УК РФ, то есть за мошенничество при получении выплат,— подтверждает член экспертного совета адвокатской палаты Московской области Ольга Поликашина.— Если ребенок родился мертвым, иногда используется та же схема получения выплат на этого ребенка, который будет записан как родившийся живым». Поправки, по словам госпожи Поликашиной, исключат возможность подмены ребенка, поскольку суды будут выносить решения на основании генетической экспертизы. Кроме того, изменения будут стимулировать женщин обращаться в больницы и клиники для родовспоможения.
В РФ нет запрета на домашние роды, женщина вправе самостоятельно решать, где рожать. Это закреплено в Конституции и в законе «Об основах охраны здоровья граждан». Минюст, анонсируя поправки к Семейному кодексу, отдельно отметил: изменения «ни в коей мере не ограничивают возможность женщины родить ребенка вне медицинской организации». В России подавляющее большинство детей рождаются в медучреждениях. Статистика по числу родов на дому централизованно не ведется. В сентябре 2025 года “Ъ” проводил собственное исследование, показавшее, что в большинстве регионов доля детей, родившихся вне родильного отделения, не превышает 0,7% от всех новорожденных.
Свидетельские показания все равно останутся одним из средств доказывания материнства в гражданском процессе — это предусмотрено ст. 55 Гражданско-правового кодекса, отмечает медицинский адвокат Ирина Гриценко. «Исключение упоминания свидетелей из ст. 48 Семейного кодекса само по себе не лишает заявителя возможности ходатайствовать об их вызове и допросе,— говорит она.— Суд должен будет оценить показания вместе с другими представленными доказательствами».
Изменения в кодексе, предполагает адвокат, могут создать дополнительные сложности для «добросовестных семей» — им придется готовить заявление, собирать доказательства, участвовать в заседаниях и ждать вступления решения в законную силу. «Рассмотрение дел в первой инстанции нередко занимает от шести месяцев до полутора лет,— говорит эксперт.— Для женщины, действительно родившей ребенка дома, это означает длительное ожидание регистрации рождения и задержку оформления положенных семье выплат. Поэтому, вводя обязательный судебный порядок, необходимо предусмотреть возможность оперативного рассмотрения таких заявлений».