Сумел родить — сумей доказать

Необходимость внесения изменений министерство объясняет попыткой «сокращения случаев мошенничества». Сейчас, объясняют там, мошенники могут регистрировать несуществующих детей или детей, рожденных суррогатной матерью либо россиянками за пределами РФ. Кроме того, принятие поправок «минимизирует» риски мошенничества при получении социальных выплат. По данным СКР, в 2021–2025 годах в производстве находилось 187 уголовных дел о преступлениях, связанных с предоставлением социальных выплат на 318 «несуществующих детей», документы о рождении которых получены на основании свидетельских показаний. Больше всего случаев регистрации рождения на основании свидетельских показаний, по данным ведомства, зафиксировано в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Татарстане и Краснодарском крае.