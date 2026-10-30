У России два союзника — Африка и флот

— Все этого хотят, все к этому стремятся,— кивнул Юрий Ушаков.— Но такое впечатление возникает не в первый раз… Просто сейчас еще как-то, на мой взгляд, европейцы задергались. И это о многом говорит, потому что все-таки из-за их поддержки, сумасшедшей поддержки, так все и продолжается. Сейчас небольшое какое-то напряжение у них есть, по крайней мере, у одних точно появилось какое-то другое мнение, спорят они, но, во всяком случае, что-то такое движется... И о чем-то говорит настрой американцев, который мы поддержали в прошлый раз, когда беседовали с ними в Петербурге о том, что пора возобновляться... Мы же выдержали паузу после того, как украинцы сорвали возобновленные было переговоры в день выборов в России…