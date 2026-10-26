Подозрения наличествуют
Теперь для клиентов-юрлиц и ИП контроль придется осуществлять независимо от суммы операций с наличными, тогда как в прежней версии контроль начинался с сумм от 30 млн руб. в течение месяца.
При этом для контроля операций физлиц остался один критерий: сумма операций должна начинаться от 5 млн руб. разово или за месяц. В старом варианте рекомендаций контроль за происхождением средств банк обязан был производить также при большом количестве операций с наличными — например, если клиент совершал не менее десяти операций на сумму не менее 100 тыс. руб. в течение 30 дней каждая с последующим выводом значительной части этих средств за рубеж.
По данным Банка России, во втором квартале 2026 года впервые за много лет снизилась доля наличных расчетов в общем объеме платежей граждан (см. “Ъ” от 5 сентября). Ранее эта доля планомерно росла с 2018 года (55,6%) до 2025 года (88%). В первом квартале 2026 года она увеличилась до 88,9%, но во втором квартале сократилась до 88,4%. По данным регулятора, во втором квартале 2026 года этот период впервые отмечен ростом платежей наличными деньгами. Растет и масса наличных в экономике: на 1 января 2025 года она составляла 18,7 трлн руб., на 1 января 2026 года — 19,7 трлн руб., а на 1 июля 2026 года достигла 21,3 трлн руб.