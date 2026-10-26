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Выпуск газеты №198/П«Ъ» Газета
ФинансыБанки

Подозрения наличествуют

ЦБ изменил правила контроля банков за операциями клиентов с наличными деньгами
Банк России спустя всего пять месяцев обновил методические рекомендации, которым банки должны следовать при установлении источников происхождения наличных средств клиентов. Для физлиц основным критерием для установления контроля стал объем внесенных наличных (не менее 5 млн руб. в месяц). Для юрлиц и ИП порог объема операций убран, то есть любую операцию юрлиц с наличными регулятор рассматривает как потенциально сомнительную.

Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

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26 октября Банк России опубликовал новые методические рекомендации кредитным организациям по определению источников денежных средств, когда их клиенты совершают операции с крупными суммами наличных. Предыдущий вариант рекомендаций, который был опубликован в мае этого года, престал действовать. Различия между документами достаточно заметные.

  • Теперь для клиентов-юрлиц и ИП контроль придется осуществлять независимо от суммы операций с наличными, тогда как в прежней версии контроль начинался с сумм от 30 млн руб. в течение месяца.

  • При этом для контроля операций физлиц остался один критерий: сумма операций должна начинаться от 5 млн руб. разово или за месяц. В старом варианте рекомендаций контроль за происхождением средств банк обязан был производить также при большом количестве операций с наличными — например, если клиент совершал не менее десяти операций на сумму не менее 100 тыс. руб. в течение 30 дней каждая с последующим выводом значительной части этих средств за рубеж.

Впрочем, поблажки в отношении частных лиц можно назвать символическими. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков указывает, что в новых рекомендациях под проверку попадут покупка инвестиционных драгметаллов и монет из них, обработанных природных алмазов за наличные, купля-продажа наличной иностранной валюты. «Схемы вывода наличных из теневого оборота мигрировали в эти каналы»,— поясняет он.
Согласно рекомендациям ЦБ, для контроля за операциями клиентов банки должны будут определить и получить документальное подтверждение их финансового положения и источника денежных средств до совершения операций в объеме, сопоставимом с суммой проводимой операции. Также банк должен будет обращать внимание на соответствие проводимых клиентами операций целям заявленной деятельности и контролировать размер суммы указанной операции, совершаемой в том числе с использованием банкоматов.

По данным Банка России, во втором квартале 2026 года впервые за много лет снизилась доля наличных расчетов в общем объеме платежей граждан (см. “Ъ” от 5 сентября). Ранее эта доля планомерно росла с 2018 года (55,6%) до 2025 года (88%). В первом квартале 2026 года она увеличилась до 88,9%, но во втором квартале сократилась до 88,4%. По данным регулятора, во втором квартале 2026 года этот период впервые отмечен ростом платежей наличными деньгами. Растет и масса наличных в экономике: на 1 января 2025 года она составляла 18,7 трлн руб., на 1 января 2026 года — 19,7 трлн руб., а на 1 июля 2026 года достигла 21,3 трлн руб.

Эксперты отмечают, что появление новой редакции рекомендаций спустя лишь пять месяцев после предыдущей версии выглядит как корректировка надзорного подхода, а не как смена его направления. Младший управляющий директор рейтинговой службы НРА Павел Жолобов обращает внимание, что майские рекомендации опирались на формализованные признаки, включая порог в 30 млн руб. для юрлиц и ИП и более сложные комбинации критериев для физлиц.
Теперь правила для банков одновременно упростятся и усложнятся.
В частности, «упростится сама логика мониторинга: вместо большого числа частных сценариев банкам будет проще применять единый принцип оценки источника средств и соответствия операций деятельности клиента», отмечает эксперт. Однако, по его словам, круг операций, потенциально требующих внимания, расширится из-за отмены порога в 30 млн руб. Основные сложности будут связаны с настройкой систем мониторинга, актуализацией клиентских профилей, запросом и проверкой подтверждающих документов.
Управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов отмечает, что в новой итерации рекомендаций можно видеть попытку универсализации. «На деле это значит, что почти любые операции с наличными потенциально могут оказаться сомнительными и привлечь внимание регулятора в ходе проверок. Вероятно, банкам транслируется установка усилить контроль»,— говорит он. Все это может привести к изменению клиентского поведения. «Когда для любой операции с наличными нужно обосновывать происхождение средств, у добросовестного бизнеса возникает мотивация уходить в безналичные расчеты»,— указывает Алексей Войлуков.
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Авторы

  • Максим Буйлов
    Максим Буйлов
    корреспондент