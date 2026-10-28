Алексей Корчин назначен замминистра строительства и ЖКХ России

Алексей Корчин родился 6 июля 1983 года в Тамбове. В 2019–2020 годах он был референтом секретариата вице-премьера Виталия Мутко. Затем до 2021 года работал помощником вице-премьера Марата Хуснуллина. С 2021-го господин Корчин был заместителем директора департамента регионального развития правительства.