Отели отстают в развитии
Инвестиции в гостиничную недвижимость снизились на 61,1%
Совокупные инвестиции в гостиничную недвижимость в январе—сентябре 2026 года составили 21 млрд руб., против 54 млрд руб. за тот же период прошлого года. Количество регистраций профильных компаний снизилось на 17,8%. Бизнес не готов вкладываться в отели из-за негативной конъюнктуры рынка. Загрузка объектов снижается под давлением падения турпотока и обостряющейся конкуренции с посуточной арендой.
В январе—сентябре 2026 года инвесторы вложили в гостиничную недвижимость России 21 млрд руб., подсчитали в IBC Real Estate. Всего были заключены 14 сделок. За год общий объем вложений сократился на 61,1%. В январе—сентябре 2025 года в гостиницы инвестировали 54 млрд руб., заключив 19 сделок. В CORE.XP за первые три квартала 2026 года зафиксировали сокращение инвестиций в гостиничные объекты на 55% в годовом выражении, до 20,5 млрд руб. Аналитики учитывают 13 сделок и называют этот показатель минимальным за пять лет.
Согласно «Контур.Фокус», в январе—сентябре 2026 года в России были зарегистрированы 4,2 тыс. новых компаний и индивидуальных предпринимателей, специализирующихся на гостиничной деятельности. Год к году значение сократилось на 17,8%. Ликвидированы были 3,4 тыс. Этот показатель примерно соответствует значению за аналогичный период 2025 года.
Программа льготного кредитования возведения гостиниц завершилась, а стоимость рыночных займов остается высокой, поясняет директор департамента стратегического консалтинга Nikoliers Игорь Кокорев. Партнер CMWP Марина Усенко отмечает, что стоимость строительства объектов в то же время продолжает расти. Прогнозировать доходность объектов сложно: показатели напрямую зависят от результатов туристического сезона, влиять на которые не так просто.
В этом году отельеры столкнулись со снижением спроса. Согласно Travelline, в январе—сентябре 2026 года совокупный объем гостиничных бронирований в России снизился на 5,3% год к году. Это связано со стремлением части потребителей сократить расходы, растущей конкуренцией со стороны зарубежных направлений, частыми закрытиями аэропортов и позицией интуристов, многие из которых в этом году решили воздержаться от поездок в Россию. Из-за падения спроса повышать стоимость размещения гостиницы почти не могли (см. “Ъ” от 18 октября).
Еще одной проблемой для рынка гендиректор IBC Real Estate Алексей Ефимов считает переориентацию туристов на более бюджетные форматы размещения, в том числе посуточные квартиры. Согласно «Островку», в минувшем летнем сезоне 30% бронирований пришлись на сегмент апартаментов. За год значение выросло на 7 процентных пунктов (п. п.). Количество предложений таких объектов выросло на 33%. В этой ситуации потенциал роста гостиничных тарифов остается ограниченным и в будущем, констатирует господин Ефимов.
Средняя загрузка качественных отелей в Москве в январе—сентябре этого года, согласно IBC Real Estate, составила 71%, потеряв 2 п. п. в годовом выражении. Самый выраженный спад аналитики зафиксировали в люксовом сегменте — на 10 п. п. за год, до 42%. Отели экономкласса потеряли 4 п. п., до 65%. Партнер NF Group Ольга Широкова говорит, что средняя стоимость проданного в Москве номера в январе—сентябре этого года составила 10,9 тыс. руб., снизившись в годовом выражении на 6,8%.
Выводить на рынок новые площади в таких условиях инвесторы не спешат. Алексей Ефимов говорит, что в январе—сентябре 2026 года были сданы 2,1 тыс. номеров. Год к году значение сократилось на 57%. За весь 2026 год на рынке появятся 4,5 тыс. номеров, а годовое снижение составит 38%, ожидает он. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, впрочем, не исключает, что в следующем году рынок немного оживится: начнут выходить проекты, построенные с привлечением льготных кредитов. Этот процесс продолжится до 2029 года. Инвестиции в новые проекты останутся сдержанными, считает вице-президент по развитию Azimut Hotels Анна Борисова.
Газета «Коммерсантъ» №202от 30.10.2026, стр. 8