Отели отстают в развитии

Выводить на рынок новые площади в таких условиях инвесторы не спешат. Алексей Ефимов говорит, что в январе—сентябре 2026 года были сданы 2,1 тыс. номеров. Год к году значение сократилось на 57%. За весь 2026 год на рынке появятся 4,5 тыс. номеров, а годовое снижение составит 38%, ожидает он. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба, впрочем, не исключает, что в следующем году рынок немного оживится: начнут выходить проекты, построенные с привлечением льготных кредитов. Этот процесс продолжится до 2029 года. Инвестиции в новые проекты останутся сдержанными, считает вице-президент по развитию Azimut Hotels Анна Борисова.