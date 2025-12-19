На всех экранах страны

За обязательную регистрацию мобильных устройств в создаваемой единой базе IMEI-номеров планируется взимать дополнительную фиксированную плату. При этом за устройства, которые были ввезены в Россию всерую, она может составить определенный процент от стоимости. По данным “Ъ”, требование о привязке IMEI к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, а с 2028 года планируется, что на сети будут работать только зарегистрированные телефоны. Сейчас объем серого рынка превышает 1 трлн руб., оценивают участники рынка, и считают, что мера может обелить его, однако есть и риски.

Обязательную регистрацию ввезенных в Россию мобильных устройств в единой базе IMEI-номеров (уникальный номер устройства, который производители присваивают каждому гаджету) планируют производить за дополнительную плату, рассказали “Ъ” в Минцифры. «В настоящее время прорабатывается несколько моделей регистрации устройств в базе, в том числе на условиях взимания небольшой фиксированной платы для официально ввезенных устройств, а для ввезенных всерую плата может составить определенный процент от стоимости устройства»,— объясняют в пресс-службе министерства. Предполагается, что порядок регистрации устройств в базе, «включая вопросы платности» и ее размеры, будут указаны в постановлении правительства, добавили там, подчеркнув, что содержание законопроекта, вводящего такую норму, «может быть изменено».

Ранее “Ъ” писал, что в рамках нового пакета антимошеннических поправок к законодательству планируется создание единой платформы IMEI-номеров, на которую операторы связи будут передавать информацию о пользовательских устройствах в связке с мобильным номером телефона (см. “Ъ” от 8 июня). Создание базы и привязка ее к конкретным IMEI-номерам нужна, чтобы «точно идентифицировать, что сим-карта не находится в БПЛА», заявил 17 декабря заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко.

Вырученные средства планируется направить либо в федеральный бюджет, либо в резерв универсального обслуживания (из него финансируется проект строительства базовых станций в малых населенных пунктах, УЦН), рассказал “Ъ” источник на телеком-рынке и подтвердил еще один собеседник “Ъ”. По данным источника “Ъ”, требование о привязке IMEI к абонентскому номеру может вступить в силу уже в 2027 году, с 2028 года планируется, что на сети будут работать только зарегистрированные в базе устройства. У устройств, которые не внесены в базу IMEI, не будет работать сим-карта.

«Конкретный IMEI будет вноситься в договор с абонентом,— объясняет собеседник на телеком-рынке.— С точки зрения абонента эффект от нового регулирования — будет нельзя вставить сим-карту в то устройство, IMEI которого не записан в договоре».

По итогам января—сентября в России было реализовано 58,5 млн устройств мобильной техники на сумму 460 млрд руб., говорят в пресс-службе «М.Видео». За 2024 год продажи смартфонов сократились на 4% по сравнению с 2023 годом, до 29,6 млн проданных устройств, всего продажи составили 715,3 млрд руб., по данным «Марвел-Дистрибуции» (см. “Ъ” от 14 января). При этом объем серого рынка, с которого будет взиматься основная плата, по оценке источника “Ъ” на рынке электроники, может составить 1 трлн руб. «Технологический сбор и повышение НДС до 22% существенно увеличат контрабандный ввоз устройств, и доля товара, облагаемого НДС, еще сильнее упадет»,— объясняет источник “Ъ”.

При этом пока остается неясным, как будет происходить оценка стоимости смартфона для взимания процента от его стоимости за регистрацию устройств, говорит собеседник “Ъ” на рынке электроники: «Если телефон ввезен без уплаты сборов, то благодаря предлагаемой мере получается, что его можно будет легализовать, причем явно ниже, чем 22% НДС».

«Из устройств стоимостью более 100 тыс. руб. не менее половины — это устройства, ввезенные по карго-схемам и через трансграничные каналы электронной коммерции. Речь идет минимум о 200 млрд руб. Сегодня из-за разницы цен доля серых устройств огромна»,— оценивают в Inventive Retail Group (restore:, Samsung Galaxy Store). Представитель компании добавляет, что мера может способствовать обелению рынка. В МТС оценивают долю серых устройств в премиальном сегменте в более чем 50%. Сейчас данные об IMEI-устройствах используются исключительно в рамках таможенного декларирования и таможенного контроля, объясняют в «М.Видео». В «Вымпелкоме», «МегаФоне», Т2, Merlion отказались от комментариев.

«Незарегистрированные устройства просто не будут работать в сетях операторов, что лишает смысла контрабандный ввоз. С другой стороны, система привязки устройств к абонентам естественным образом расширяет возможности идентификации пользователей»,— говорит партнер практики «Цифровая трансформация» компании Strategy Partners Сергей Кудряшов. Для компаний ключевой риск заключается в создании единой точки отказа, предупреждает он: «Если база IMEI окажется недоступна, это может парализовать мобильную связь».

