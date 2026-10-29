США и Япония построят завод по производству ракет «воздух-воздух»

Как заявили стороны, совместный проект направлен на укрепление оборонного сотрудничества США и Японии и на сдерживание военной агрессии в регионе. Синдзиро Коидзуми подчеркнул, что проект «Операция Суперзаряд» обеспечит выпуск ракет, необходимых для истребителей F-35, стоящих на вооружении Японии. Министр подчеркнул, что они с Питом Хегсетом договорились наращивать оборонные возможности с «еще большей скоростью и интенсивностью, чем когда-либо прежде».