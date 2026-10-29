США и Япония построят завод по производству ракет «воздух-воздух»
США и Япония договорились о совместном строительстве в Японии завода по производству усовершенствованных ракет «воздух-воздух» средней дальности (AMRAAM), сообщает AP. Соответствующее соглашение было подписано военным министром США Питом Хегсетом и его японским коллегой Синдзиро Коидзуми на встрече министров обороны стран АСЕАН на Филиппинах.
Место строительства завода пока не называется. Известно, что это будет предприятие финальной сборки и проверки.
Как заявили стороны, совместный проект направлен на укрепление оборонного сотрудничества США и Японии и на сдерживание военной агрессии в регионе. Синдзиро Коидзуми подчеркнул, что проект «Операция Суперзаряд» обеспечит выпуск ракет, необходимых для истребителей F-35, стоящих на вооружении Японии. Министр подчеркнул, что они с Питом Хегсетом договорились наращивать оборонные возможности с «еще большей скоростью и интенсивностью, чем когда-либо прежде».
Господин Коидзуми отметил важность «свободного и открытого международного порядка, основанного на верховенстве права» и заявил, что Токио и Вашингтон отвергают любые попытки «в одностороннем порядке изменить статус-кво с помощью силы или принуждения». При этом он подчеркнул, что переговоры США и Японии не были направлены против какой-либо конкретной страны.