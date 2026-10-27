Россия предложила помощь в восстановлении поврежденных на Ближнем Востоке НПЗ

По словам Антона Алиханова, такого же признания российских стандартов власти рассчитывают добиться для оборудования для СПГ и разработки шельфа. Министр оговорился, что в этих направлениях инженерам еще предстоит собрать новое оборудование в технологические цепочки. Это нужно, чтобы поставлять его на условиях EPC-контрактов, пояснил он.