Россия предложила помощь в восстановлении поврежденных на Ближнем Востоке НПЗ
Россия предложила странам Аравийского полуострова помочь в восстановлении нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), атакованных во время ближневосточного кризиса. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на пленарном заседании IV международного конгресса «Русский инженер». Министр привел этот случай как пример сотрудничества. По его словам, российское нефтегазовое машиностроение уже позволяет поставлять оборудование в дружественные страны.
«Мы уже достаточно развили свои компетенции в оборудовании для нефтегаза, чтобы составить альтернативу мировым лицензиарам»,— сказал господин Алиханов (цитата по «Интерфаксу»). Министр добавил, что Россия создала собственную систему отраслевых стандартов. Она конкурирует со стандартами Американского института нефти (API), и арабские партнеры постепенно ее признают.
По словам Антона Алиханова, такого же признания российских стандартов власти рассчитывают добиться для оборудования для СПГ и разработки шельфа. Министр оговорился, что в этих направлениях инженерам еще предстоит собрать новое оборудование в технологические цепочки. Это нужно, чтобы поставлять его на условиях EPC-контрактов, пояснил он.