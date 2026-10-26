Лулалэнд
На президентских выборах в Бразилии неожиданно победил действующий лидер
Президент Бразилии Лула да Силва одержал победу во втором туре президентских выборов, обеспечив себе четвертый — и без преувеличения — исторический срок во главе государства. Итоги голосования стали неожиданностью почти для всех: победу, пусть и с небольшим перевесом, прочили правому сенатору Флавио Болсонару, который, как некогда и его отец экс-президент Жаир Болсонару, свое поражение признавать не захотел. Между тем новый срок да Силвы грозит стать для главного тяжеловеса и старожила бразильской политики самым сложным — как из-за экономических трудностей, так и ввиду заметно окрепших позиций правоконсервативной оппозиции в Конгрессе.
По данным Высшего избирательного суда, после подсчета почти всех бюллетеней, поданных 25 октября, Инасио Лула да Силва набрал 51,8% голосов, тогда как Флавио Болсонару — 48,2%. Такие итоги тут же квалифицировали как беспрецедентные: с момента возвращения Бразилии к прямым выборам в 1989 году еще ни один кандидат не одерживал победу во втором туре, проиграв, как Лула да Силва, в первом. Причем разрыв между кандидатами тоже стал впечатляющим: да Силва опередил соперника на 4,4 млн голосов — более чем вдвое больше того отрыва, с которым действующий президент обошел на выборах 2022 года отца Флавио Жаира Болсонару.
Флавио Болсонару, как и его отец (который не признал своего поражения Луле 4 года назад и был впоследствии приговорен Верховным судом к 27 годам тюрьмы за подготовку госпереворота с целью удержания власти), потребовал аннулировать результаты. Впрочем, по мнению аналитиков, это безнадежная попытка с учетом масштаба поражения.
Лула да Силва, которому предстоит возглавить Бразилию уже четвертый раз и которому 27 октября исполнится 81 год, безусловно, является одним из самых влиятельных политиков страны и иконой всего левого движения в Латинской Америке. Однако в преддверии нынешних выборов опросы не обнадеживали сторонников президента, и его переизбрание казалось маловероятным: на фоне роста цен и бесконечных коррупционных скандалов, связанных с ним и его Партией трудящихся, казалось, что избиратели разочаровались в своем лидере.
С другой стороны, фигура Лулы по-прежнему осталась неразрывно связана в умах простых бразильцев со снижением уровня бедности и неравенства, рекордным сокращением безработицы, неграмотности и темпов вырубки лесов.
Собственно, на эти свои прежние достижения президент и упирал главным образом в ходе кампании, заодно стращая избирателя тем, что крайне правый Болсонару сведет на нет достигнутый социальный прогресс, снизит расходы на социальные нужды и отдаст суверенитет Бразилии президенту США Дональду Трампу, чья администрация открыто вмешивалась в выборы на стороне последнего правого политика.
На заключительном этапе кампании Лула да Силва пообещал избирателям новые «плюшки» — от введения бесплатного общественного транспорта по выходным на всей территории страны до увеличения на 15% объема выплат в рамках его ключевой программы социальной поддержки.
«Сегодня люди выбирают между переменами, вызывающими у них определенные опасения, и уже известным путем, который гарантирует соблюдение определенных прав»,— прокомментировал Reuters победу действующего лидера соучредитель консалтинговой компании Think Policy Леонардо Баррето.
Немаловажным фактором в победе Лулы, считают эксперты, стала и активность избирателей (явка во втором туре превысила 80%). За считанные минуты до закрытия избирательных участков в воскресенье Верховный суд продлил голосование на два часа.
Об этом судей просил предвыборный штаб Лулы, ссылаясь на перебои в работе общественного транспорта в некоторых районах страны. Примечательно, что и штаб Болсонару запрашивал дополнительное время, но только в ряде районов на юге, традиционном оплоте правых сил, указывая в качестве причины на сильные дожди, мешающие избирателям добраться до участков. В итоге уже после того, как Лула был объявлен победителем, Болсонару раскритиковал решение о продлении времени голосования по всей стране, утверждая, что это привело к изменению правил выборов.
Победа левого лидера в Бразилии стала настоящим холодным душем для крайне правого лагеря всего региона и администрации США, предвкушавших закрепления тренда на победу правоконсервативных сил. Неудивительно, что первые поздравления Луле да Силве пришли от оставшихся в регионе в меньшинстве левых политиков, в частности, от президентов Мексики, Уругвая, Парагвая, Панамы, Боливии и, конечно, Кубы. В Вашингтоне итоги выборов в Бразилии предпочли в первые часы обойти молчанием.
Между тем триумф Лулы да Силвы, который официально вступит в свою четвертую каденцию на посту главы государства 5 января 2027 года, будет недолгим. Эксперты дружно предсказывают, что его новый и, очевидно, последний президентский срок станет самым сложным. Во-первых, ему почти наверняка будет активно противостоять новоизбранный Конгресс — его состав был избран параллельно с первым туром президентских выборов 4 октября. Он оказался самым консервативным за все последние десятилетия: Либеральная партия Болсонару и союзники этой политической силы оказались вполне в состоянии сформировать уверенное оппозиционное большинство в обеих палатах парламента. И как считают политологи, в скором времени правые силы начнут отстаивать структурные реформы в интересах бизнеса, что неминуемо обернется сокращением бюджетных расходов, а это может вызвать недовольство населения.
Кроме того, сейчас бразильская экономика находится явно не в лучшей форме. Рост ВВП по прогнозам правительства в следующем году составит всего 2,3%. Госдолг, по данным Центрального банка Бразилии, в августе достиг 82,9% ВВП страны — это самый высокий показатель с марта 2021 года.