Экран свернулся
Падение сборов российских фильмов за рубежом составило 45,9%
Сборы российских фильмов за рубежом за девять месяцев составили $4,6 млн, сократившись год к году почти на 46%. Ключевым рынком для экспорта за период стало Перу, а основной спрос пришелся на анимацию. Участники рынка отмечают, что мировой кинопрокат полнометражной анимации переживает системный кризис, а эксперты считают, что сейчас нет релиза, который демонстрировал бы потенциал крупного международного хита.
“Ъ” ознакомился с данными «БК Медиа» о сборах экспорта российского кино в январе—сентябре 2026 года. Из них следует, что показатель за первые девять месяцев сократился на 45,88%, достигнув $4,6 млн против $8,5 млн за тот же период прошлого года. Из них $1,4 млн пришлось на третий квартал. При этом показатели разных фильмов складываются из времени старта и результатов продолжающегося проката, поэтому динамика накопленной кассы зависит не только от количества премьер, но и от того, насколько долго картины удерживаются в международном прокате, уточнил представитель «БК Медиа».
Первое место по сборам занял анимационный проект «Коты Эрмитажа-2. Тайна египетского зала» ($1,1 млн), большая часть кассы приходится на Бразилию ($133,5 тыс.), Румынию ($113,3 тыс.) и Турцию ($109 тыс.). На втором месте рейтинга научно-фантастический фильм студии «ТриТэ» «Кракен» ($533,3 тыс.), который наиболее успешно показал себя в прокате Перу ($339 тыс.). Тройку замыкает еще один фильм для детей — «Мальчик-дельфин-2» ($527 тыс.), основным рынком для которого стала Саудовская Аравия ($205 тыс.).
В рейтинге зарубежных рынков по популярности российских релизов по итогам трех кварталов первое место занимает Перу с выручкой в $613 тыс. Далее Турция ($483 тыс.), Италия ($272 тыс.), Саудовская Аравия ($249 тыс.) и Румыния ($248 тыс.). В десятку также вошли Бразилия, Мексика, Колумбия, Эквадор и Аргентина. На Перу, Бразилию, Мексику, Колумбию, Эквадор и Аргентину в совокупности приходится около $1,54 млн — примерно треть всех зарубежных сборов фильмов производства России за девять месяцев. «При этом лидирующие позиции Перу нельзя объяснять успехом одного фильма: рынок получает сборы от нескольких российских лент, а его первое место отражает сочетание результатов разных релизов. Касса Турции распределена между семейными и анимационными проектами»,— отмечают в «БК Медиа». Италия же заняла третье место прежде всего одним крупным релизом — «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».
Эльза Антонова, гендиректор «Роскино», об экспорте отечественных картин, в интервью ТАСС в июле 2025 года:
«Вызовом остается и развитие копродукции — далеко не со всеми странами, с которыми готова сотрудничать Россия, есть официальные межправительственные соглашения».
До пандемии экспорт составлял 20% прибыли только российских анимационных проектов, оценивала ранее гендиректор «Экспоконтента» Александра Модестова (см. “Ъ” от 31 июля 2024 года). Сейчас общие показатели ниже прежних объемов, отмечает управляющий директор Luminescence Юрай Барабаш: «Мировой кинопрокат полнометражной анимации переживает системный кризис, и практически все релизы в этом жанре сейчас собирают меньше ожидаемого».
Иностранных покупателей интересуют качественные жанровые проекты, которые гарантированно будут востребованы в диджитале, указывает эксперт по международной дистрибуции Катерина Пшеницына: «Сказки — очень сложный жанр для международного рынка, и все зависит от истории, насколько она локальна. Анимации стало очень много, в этом жанре сейчас наблюдается повышенная конкуренция, при этом стоимость закупки падает». На ситуацию также влияет взрывной рост ИИ-контента, так как многие студии научились снижать стоимость производства в разы и, соответственно, предлагают рынку продукт по очень низкой цене, отмечает госпожа Пшеницына.
Чтобы достичь результата прошлого года, российским фильмам необходимо заработать в четвертом квартале еще около $4,84 млн — больше, чем за первые девять месяцев, говорит представитель «БК Медиа». «Главная проблема заключается не только в общей сумме. В текущем рейтинге нет нового релиза, который уже сейчас демонстрировал бы потенциал крупного международного хита. Таким образом, экспорт российского кино остается зависимым от нескольких семейных и анимационных проектов, а расширение числа международных стартов пока не компенсирует снижение совокупной кассы»,— резюмирует представитель издания.
Газета «Коммерсантъ» №199от 27.10.2026, стр. 10