В районе Алешек начал действовать «режим тишины»
Минобороны России объявило, что с 4:00 мск российская армия ввела «режим тишины» на херсонском направлении для проведения гуманитарной операции в Алешках. Вступление в силу прекращения огня объявил и Генштаб Вооруженных сил Украины.
«В связи с подготовкой к проведению гуманитарной операции в районе населенного пункта Алешки Херсонской области Вооруженными силами РФ прекращен огонь на херсонском направлении и введен режим тишины с 4 часов 00 минут мск 27 октября 2026 года»,— указано в сообщении Минобороны России.
Режим прекращения огня в Алешках достигнут при посредничестве первой леди США Мелании Трамп и папы римского Льва XIV. «Алешки — прифронтовой город, находящийся на грани бедствия. Большую часть оставшегося населения Алешек составляют пожилые люди, которые остро нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, еде и чистой воде»,— сообщала госпожа Трамп.
Изначально американская сторона сообщала, что режим прекращения огня в районе Алешек начнет действовать 29 сентября. Срок возможного завершения «режима тишины» ни одна из сторон не обозначала.