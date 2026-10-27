В районе Алешек начал действовать «режим тишины»

Режим прекращения огня в Алешках достигнут при посредничестве первой леди США Мелании Трамп и папы римского Льва XIV. «Алешки — прифронтовой город, находящийся на грани бедствия. Большую часть оставшегося населения Алешек составляют пожилые люди, которые остро нуждаются в медицинской помощи, лекарствах, еде и чистой воде»,— сообщала госпожа Трамп.