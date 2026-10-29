Американская билетная школа

В FIFA отказались официально подтвердить получение $5 млрд от билетной программы, но пресс-служба организации не стала их и опровергать. В федерации отметили, что пока не могут назвать итоговые цифры, поскольку отчетность еще не прошла аудиторскую проверку. Но в следующем финансовом отчете все сведения будут отражены. В пресс-службе также напомнили, что из 6,81 млн реализованных билетов 100 тыс. были проданы всего по $60 за штуку, в том числе 1 тыс. билетов на финал. В FIFA отметили, что организация является некоммерческой организацией, а значит, все заработанные деньги, за вычетом расходов на функционирование самой структуры, реализацию различных программ и средств, направляемых в резервы (на данный момент они достигли $6 млрд), будут так или иначе распределены между 211 национальными федерациями, входящими в нее. Ранее президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что международная федерация выделит на поддержку национальных вдвое больше, чем в предыдущем цикле,— $6,35 млрд. «Без этих денег,— отмечал господин Инфантино,— три четверти национальных федераций вообще не смогли бы развивать футбол».