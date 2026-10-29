Американская билетная школа
FIFA заработала на билетах на матчи чемпионата мира рекордные $5 млрд
Международная федерация футбола (FIFA) получила рекордные $5 млрд от реализации билетов на чемпионате мира 2026 года, который минувшим летом прошел в США, Канаде и Мексике. Это в пять с лишним раз больше, чем на первенстве 2022 года в Катаре. Причин столь резкого роста поступлений две. Во-первых, цены на билеты выросли в разы, а премиальный американский рынок их поглотил. Во-вторых, североамериканский турнир был первым, в котором приняли участие сразу 48 сборных и было сыграно на 40 матчей больше.
FIFA превзошла собственные же прогнозы относительно поступлений от реализации билетной программы чемпионата мира 2026 года. Как сообщило 28 октября издание The Times со ссылкой на свои источники, организаторам турнира удалось собрать рекордные $5 млрд. Для сравнения: на чемпионате мира 2022 года, который принял Катар, билеты принесли FIFA только $929 млн. Предыдущий рекорд был установлен еще в 2002 году, когда турнир проходил в Японии и Южной Корее — $1,2 млрд.
В том, что продажи билетов на североамериканском чемпионате будут рекордными, сомнений в принципе и не было. Сама FIFA прогнозировала выручку по билетной программе на уровне $3,5 млрд, а эксперты полагали, что реально достичь и отметки в $4 млрд. Но реальность превзошла даже такие оптимистичные прогнозы.
В итоге FIFA, по всей видимости, с учетом всех источников дохода (реализация медийных прав, спонсорские соглашения и т. д.), заработала на чемпионате мира около $15 млрд, почти вдвое больше, чем за весь цикл 2019–2022.
Причин столь резкого роста доходов от реализации билетов две. Во-первых, минувший турнир был первым в истории, участие в котором приняли сразу 48 сборных (с 1998 года в финальной части первенства мира выступали по 32 команды), в связи с чем количество матчей достигло 104 против 64 ранее. Во-вторых, и это, пожалуй, главное, FIFA впервые в своей истории внедрила динамическую систему ценообразования. В итоге стоимость билетов значительно возросла, и, как следствие, даже билеты на не самые рейтинговые матчи уровня Парагвай—Австралия стоили сотни долларов. Кроме того, FIFA также впервые разрешила перепродавать билеты по цене, отличной от номинала, через официальный портал. При этом и с покупателя, и с продавца взималась 15-процентная комиссия от стоимости сделки. Суммы набегали приличные. Например, перед финалом первенства некто выставил на официальном портале для перепродажи четыре билета по $2,3 млн за штуку, причем это были не VIP-билеты, а совершенно обычные.
Разумеется, такая алчность FIFA не могла радовать болельщиков. Еще до старта первенства структуры Euroconsumers и Football Supporters Europe, обвинившие FIFA в злоупотреблении доминирующим положением, указали в жалобе, поданной в Еврокомиссию, что, даже если покупать билеты по минимальным ценам, просмотр семи игр одной команды (для этого ей надо попасть в финал) обойдется не менее чем в $7 тыс. Это в три с лишним раза больше, чем было в Катаре. Позже генеральные прокуроры двух американских штатов — Нью-Йорк и Нью-Джерси, реагируя на многочисленные жалобы болельщиков, начали проверку билетной программы FIFA на предмет ее законности. Однако ощутимого эффекта ни жалобы, ни проверки не дали.
В FIFA отказались официально подтвердить получение $5 млрд от билетной программы, но пресс-служба организации не стала их и опровергать. В федерации отметили, что пока не могут назвать итоговые цифры, поскольку отчетность еще не прошла аудиторскую проверку. Но в следующем финансовом отчете все сведения будут отражены. В пресс-службе также напомнили, что из 6,81 млн реализованных билетов 100 тыс. были проданы всего по $60 за штуку, в том числе 1 тыс. билетов на финал. В FIFA отметили, что организация является некоммерческой организацией, а значит, все заработанные деньги, за вычетом расходов на функционирование самой структуры, реализацию различных программ и средств, направляемых в резервы (на данный момент они достигли $6 млрд), будут так или иначе распределены между 211 национальными федерациями, входящими в нее. Ранее президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что международная федерация выделит на поддержку национальных вдвое больше, чем в предыдущем цикле,— $6,35 млрд. «Без этих денег,— отмечал господин Инфантино,— три четверти национальных федераций вообще не смогли бы развивать футбол».