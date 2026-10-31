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Выпуск газеты №202«Ъ» Газета
Происшествия

В Брянской области при атаке БПЛА два человека погибли, пятеро ранены

БПЛА атаковал частный дом в брянском поселке Климово. Погибли 30-летняя женщина и 41-летний мужчина, сообщил губернатор Брянской области Его Ковальчук.
Еще пять человек пострадали — четыре женщины и мужчина. По словам губернатора, в Погаре ранения получила 73-летняя женщина, в селе Воронок — 19-летний парень и 40-летний мужчина. Все пострадавшие госпитализированы.
За прошедшие сутки над территорией региона было уничтожено 29 вражеских дронов самолетного типа, добавил господин Ковальчук.
Брянская область граничит с Украиной и регулярно подвергается атакам. По решению властей в регионе объявлены режим КТО и режим ЧС.
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