Трамп обвинил Иран в развязывании войны с США
Президент США Дональд Трамп возложил на Иран ответственность за начало конфликта между странами. Он вновь отметил, что если бы Вашингтон не начал военную операцию, то Тегеран через две недели разработал бы ядерное оружие.
«Мы не начинали войну с Ираном. Иран начал войну с нами… Они были в двух неделях от создания ядерной ракеты. Они считаются государством—спонсором террора номер один в мире»,— сказал американский президент на предвыборном митинге в штате Миссисипи (цитата по Fox News).
Господин Трамп также назвал достигнутое в июне соглашение с Ираном о прекращении огня «пустой тратой времени». «Мы заключили небольшое перемирие, которое мне никогда особо не нравилось»,— добавил он.
США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании 18 июня. Он предусматривал завершение боевых действий, а также снятие морской блокады США с Ирана в обмен на открытие Тегераном Ормузского пролива. В июле стороны вернулись к взаимным атакам.