Деньги будущего

Золото и другие

До середины XX века мировая финансовая система держалась на понятном якоре — золоте. В эпоху золотого стандарта (с XIX века до 1971 года) стоимость любой национальной валюты определялась строго фиксированным количеством драгоценного металла, которое центральный банк обязывался выдать в обмен на свои банкноты. Курсы валют были производными от их «золотого содержания». Курс, например, британского фунта по отношению к американскому доллару устанавливал центробанк: если за доллар давали 0,8 грамма золота, а за один фунт — 2,4 грамма, то курс был предопределен математически: 1 равнялся $3.

По мере роста мировой экономики золотой запас перестал поспевать за объемом товаров и услуг. Попытки сохранить привязку к металлу приводили к дефляции и кризисам ликвидности. Кульминацией стала Бреттон-Вудская конференция 1944 года, где представители 44 стран попытались создать новую архитектуру, привязав все валюты к доллару США, а доллар — к золоту ($35 за унцию). Но и эта гибридная система оказалась нежизнеспособной в условиях послевоенного восстановления и растущего торгового дисбаланса.

В период между крахом классического золотого стандарта и полным переходом к плавающим курсам (с 1940-х по конец 1960-х годов) курсы валют часто становились предметом межгосударственных договоренностей. Представители центробанков и министерств финансов ведущих держав регулярно встречались, чтобы согласовать паритеты валют. Де-факто курс определялся исходя из политических интересов, а не из реального спроса и предложения. Такая модель требовала колоссальных золотовалютных резервов и подавляла рыночные механизмы.

15 августа 1971 года президент США Ричард Никсон объявил об одностороннем отказе от конвертации доллара в золото. Это решение, известное как «никсоновский шок», уничтожило последнюю связь мировых денег с физическим активом. Золото осталось в хранилищах как стратегический резерв, но перестало быть инструментом ежедневного ценообразования. На смену прежней модели пришла рыночная экономика. Стоимость валют начала определяться исключительно доверием к экономике эмитента и балансом торговых потоков. Постепенно прерогатива устанавливать курсы валют перешла к электронным торговым площадкам.

Мировые финансовые центры создали инфраструктуру, где курс формировался в режиме реального времени тысячами участников: экспортерами, импортерами, спекулянтами и фондами. Теперь, если инвесторы считали, что экономика Японии растет быстрее американской, они покупали иены, продавая доллары, и курс менялся мгновенно. Административное назначение цены ушло в прошлое. Если спроса нет — цена валюты падает до нуля; если есть — формируется рыночный паритет.