«Крупнейшее ограбление банка в истории человечества»
Что произошло
29 октября основатель и бывший гендиректор Binance Чанпэн Чжао заявил о возможной атаке хакеров на криптобиржу. После этого биржа приостановила ввод и вывод средств. Сообщалось, что были заморожены активы примерно на $3 млрд.
Как сообщила Binance, в ходе предварительного расследования она пришла к выводу, что хакеры получили доступ к системе, взломав ноутбук одного из инженеров DevOps. Позже биржа сообщила об обнаружении дополнительных точек взлома.
Криптобиржа обещает возобновить возможность вывода средств в течение 45 часов.
Масштабы ущерба
Изначально, по словам Чанпэн Чжао, хакеры попытались перевести себе как минимум $1,8 млрд в стейблкойнах, но компании Tether и Circle — эмитенты стейблкойнов USDT и USDC, заблокировали эти трансакции.
Вскоре Binance сообщила, что ущерб от хакерской атаки составил $6,3 млрд. Таким образом, она стала крупнейшей кражей криптовалют в истории. До этого рекордной была кража $1,5 млрд с криптовалютной биржи ByBit в феврале 2025 года.
Один из директоров компании в области кибербезопасности TRM Labs, Ари Редборд, назвал это «крупнейшим ограблением банка в истории человечества».
При этом биржа заявила, что средства пользователей в безопасности и что она покроет весь ущерб от атаки из фонда безопасных активов для пользователей (SAFU) и собственных средств.
Кого обвиняют
Аналитики компаний TRM Labs и Pangolin Intelligence считают, что за атакой стоит северокорейская хакерская группировка TraderTraitor. Этот вывод они сделали на основе анализа данных из блокчейна. «Это определенно была Северная Корея»,— сказал старший специалист группы глобальных расследований TRM Ник Карлсен.
Независимый криптоаналитик ZachXBT заявил, что это могли быть хакеры из северокорейской Lazarus Group.
Какими могут быть последствия
Binance — крупнейшая криптовалюта в мире, на которую приходится примерно 35% всего этого рынка. У нее около 300 млн зарегистрированных пользователей.
После сообщений об атаке на Binance курсы всех основных криптовалют к доллару упали. Курс биткойна (данные за 24 часа на 14:15 по Москве) снизился на 3,13%, Ethereum — на 3,46%. Токен самой Binance — BNB — подешевел на 5,44%.
В последние годы кражи криптовалюты становятся все масштабнее. По оценке исследовательской компании Kann Audits Research, с начала года до конца октября хакеры украли криптовалюту на $2,9 млрд (без учета инцидента с Binance).
Как отмечает The Wall Street Journal, криптовалютные биржи — очень привлекательная цель для хакеров, так как, в отличие от обычных бирж, на них не просто совершаются сделки, но и хранятся средства клиентов.
Многие эксперты указывают на то, что в условиях постоянного совершенствования искусственного интеллекта (ИИ) в ближайшее время могут распространиться атаки и кражи такого рода с использованием ИИ.
Некоторые специалисты по кибербезопасности уже назвали текущий месяц «Черным октябрем» из-за целой серии крупных инцидентов. Помимо кражи криптовалюты с Binance, это, в частности, обнаружение критических уязвимостей в популярном ПО PHP и временное отключение в связи с этим многих сайтов по всему миру.