«Крупнейшее ограбление банка в истории человечества»

Изначально, по словам Чанпэн Чжао, хакеры попытались перевести себе как минимум $1,8 млрд в стейблкойнах, но компании Tether и Circle — эмитенты стейблкойнов USDT и USDC, заблокировали эти трансакции.

Вскоре Binance сообщила, что ущерб от хакерской атаки составил $6,3 млрд. Таким образом, она стала крупнейшей кражей криптовалют в истории. До этого рекордной была кража $1,5 млрд с криптовалютной биржи ByBit в феврале 2025 года.

Один из директоров компании в области кибербезопасности TRM Labs, Ари Редборд, назвал это «крупнейшим ограблением банка в истории человечества».