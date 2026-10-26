Минпромторг порекомендовал ввести «русский завтрак» по аналогии с «английским»

В концепции проекта указано, что в русский завтрак можно было бы включить мясные закуски (ветчина, буженина, печеночный паштет), бульоны с пирожками и расстегаями (куриный бульон, уха, борщок), пирожные (пирожки-карасики, левашники), горячие блюда из мяса, птицы, рыбы (бифштекс, котлеты, запеченное в сметане, разварная и жареная рыба). В предложенном перечне, среди прочего, есть творог, топленое молоко, местные сыры, сырники, ветчина, буженина, котлеты, пирожки, кулебяки, вареники, ватрушки, пряники, кисели, квасы, морсы и травяные чаи.