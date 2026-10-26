Минпромторг порекомендовал ввести «русский завтрак» по аналогии с «английским»
Министерство промышленности и торговли России порекомендовало кафе, ресторанам и гостиницам добавить в меню русский завтрак. Ведомство обращает внимание, что заведения общественного питания зачастую предлагают «английский завтрак», «континентальный завтрак» или «французский завтрак», а наборы блюд, основанные на региональных традициях, отсутствуют «как массовое явление».
«Это создает дискомфорт для внутренних туристов, привыкших к определенной совокупности продуктов и блюд, традиционно употребляемых в России на завтрак»,— указано в обосновании концепции. По мнению ведомства, иностранцы также оказываются лишены возможности «узнать что-то новое о нашей стране в гастрономическом плане».
В концепции проекта указано, что в русский завтрак можно было бы включить мясные закуски (ветчина, буженина, печеночный паштет), бульоны с пирожками и расстегаями (куриный бульон, уха, борщок), пирожные (пирожки-карасики, левашники), горячие блюда из мяса, птицы, рыбы (бифштекс, котлеты, запеченное в сметане, разварная и жареная рыба). В предложенном перечне, среди прочего, есть творог, топленое молоко, местные сыры, сырники, ветчина, буженина, котлеты, пирожки, кулебяки, вареники, ватрушки, пряники, кисели, квасы, морсы и травяные чаи.
Предложения не касаются ресторанов с определенной специализацией, например на японской, итальянской, грузинской кухнях. Прислушаться к ним Минпромторг призывает все отели, пансионаты и другие учреждения, где предложены завтраки. Совместно с рабочей группой по популяризации традиционной русской кухни ведомство разработает эмблему русского завтрака, которую можно будет использовать для обозначения блюд.