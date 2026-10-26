Александр Вучич остался без двух кресел

До вечернего выступления Александра Вучича с признанием поражения правящей партии обстановка в Белграде накалялась уже с полудня. Именно тогда отряды жандармерии стали оцеплять ЦИК, парламент, президентскую администрацию и другие правительственные здания. Тогда же в центре столицы появились группы рослых парней в темных куртках, которые ранее не раз провоцировали столкновения с полицией, а в Пионерском парке напротив парламента сторонники власти стали снова, как и год назад, разбивать палаточный городок. Лидеры «Студенческого списка» чуть ли не ежечасно призывали сторонников избегать мест скопления людей и полиции и дожидаться официальных результатов.