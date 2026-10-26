Александр Вучич остался без двух кресел
О смене власти Сербию оповестил ее бывший президент
После 14 лет правления Сербской прогрессивной партии и ее лидера Александра Вучича в Сербии сменилась власть. Правящая партия с треском проиграла 25 октября досрочные парламентские выборы, и власть сформирует новая политическая сила — «Студенческий список», два года проводивший протесты по всей стране. Оправдался прогноз, что выборы станут своего рода референдумом о поддержке Александра Вучича, который досрочно сложил полномочия президента, рассчитывая пересесть в кресло премьера. План не сработал, теперь экс-президент может надеяться разве что на избрание новым президентом Сербии «своего человека» на выборах, которые пройдут до конца года. С подробностями из Белграда — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.
Итоги «судьбоносных и самых непредсказуемых», как их заранее окрестили, выборов в Сербии огласил тот, кто их и назначил: подавший в конце сентября в отставку с поста президента многолетний лидер страны Александр Вучич, который рассчитывал по итогам досрочного голосования стать премьером.
Сербия — парламентская республика. Носителем исполнительной власти является правительство во главе с премьером. Оно инициирует законы, проводит внутреннюю и внешнюю политику. Полномочия президента по конституции в основном представительские. Но на практике его политическое влияние существенно. Он представляет Сербию в мире, является верховным главнокомандующим, по согласованию с парламентом предлагает кандидатуру премьера.
25 октября вечером, через полтора часа после закрытия избирательных участков, он неожиданно предстал перед журналистами в штабе правящей партии и объявил: «Голоса еще подсчитывают, но уже ясно, что мы выборы проиграли, победил "Студенческий список", у них будет 135–140 депутатских мест (из 250 мест в сербском парламенте.— “Ъ”), у нас — около 105. За нас проголосовали 1,7 млн избирателей, за студентов — около 2,2 млн».
Объявленная экс-президентом разница в полмиллиона голосов в точности совпадала с его же установкой правящей партии накануне выборов — «победить с преимуществом в 500 тыс. голосов», только добились этого его оппоненты. По словам Александра Вучича, «это результат революции, устроенной при поддержке различных европейских государств и глубинного американского государства».
Сообщил экс-президент и еще один важный итог голосования: не считая нескольких представителей нацменьшинств, в парламент проходят только Сербская прогрессивная партия и «Студенческий список», а все остальные минимального барьера в 3% не преодолели. Это полностью подтверждало прогноз, что досрочные выборы в Сербии станут референдумом о поддержке самого Александра Вучича, фактически находящегося у руля страны с 2012 года.
Признал это чуть позже и Ивица Дачич, лидер Соцпартии, которая последние годы была партнером правящей партии и в случае прохождения в парламент могла добавить ей недостающие голоса. «Референдумская атмосфера непобедима»,— констатировал лидер социалистов.
Помимо «референдумской атмосферы», ключевую роль на воскресных выборах сыграла рекордная явка. Если раньше она никогда не дотягивала до 60%, то на этот раз перевалила далеко за 70-процентную отметку.
Практически весь день голосования у избирательных участков по всей Сербии, и особенно в столице Белграде, стояли огромные очереди, в которых люди ждали иногда более часа. Особенно внушительными очереди были за рубежом, где власти, зная настроение диаспоры, максимально сократили число избирательных участков.
До вечернего выступления Александра Вучича с признанием поражения правящей партии обстановка в Белграде накалялась уже с полудня. Именно тогда отряды жандармерии стали оцеплять ЦИК, парламент, президентскую администрацию и другие правительственные здания. Тогда же в центре столицы появились группы рослых парней в темных куртках, которые ранее не раз провоцировали столкновения с полицией, а в Пионерском парке напротив парламента сторонники власти стали снова, как и год назад, разбивать палаточный городок. Лидеры «Студенческого списка» чуть ли не ежечасно призывали сторонников избегать мест скопления людей и полиции и дожидаться официальных результатов.
Сразу после обращения Александра Вучича, в котором он заверил, что правящая партия не будет препятствовать передаче власти, жандармерия стала сворачиваться, а сторонники властей — расходиться. В штаб-квартире же «Студенческого списка» начали праздновать победу — с сербскими народными плясками и под звуки традиционных трубных оркестров. «В нашей стране больше никогда не будет тирании»,— заверил кардиолог, профессор медицины Илия Срданович, возглавлявший студенческий предвыборный список.
Очень скоро веселье перекинулось на улицы и продолжалось под звуки автомобильных сирен, залпы салютов и взрывы петард до самого утра понедельника. Только в городе Нови-Саде веселье прервали на 16 минут тишины. Именно там 1 ноября 2024 года обрушился бетонный козырек вокзала, погибли 16 человек, после чего и начались студенческие протесты, которые привели два года спустя к смене власти в Сербии.
С победой «Студенческий список» одними из первых поздравили глава Евросовета Антониу Кошта и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заверившие в готовности Брюсселя помочь Белграду на его пути в ЕС.
До сих пор лидеры сербских студентов упирали больше на решение внутренних проблем страны и высказывались неопределенно относительно ее евроинтеграции, а в конце сентября объявили, что «Сербия сохранит принципиальную позицию о невведении санкций против России».
Александр Вучич же после воскресного поражения своей партии может надеяться разве что на избрание новым президентом Сербии «своего человека» на выборах, которые пройдут до конца года. 14 лет назад возвращение Александра Вучича во власть началось с победы на президентских выборах кандидата его партии Томислава Николича.