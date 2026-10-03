Первое заседание новой Госдумы и драка на борту FlyDubai
Чем запомнилась неделя 28 сентября — 3 октября: цифры, цитаты и факты
Президент России Владимир Путин на первом заседании девятой Госдумы
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
Цитаты
«И вот этот сантехник, никогда не пилотировавший самолет, догадался потянуть штурвал...» (президент США Дональд Трамп рассказал, как сантехник спас самолет Flydubai от крушения).
«Получи, фашист, гранату от советского солдата» (Владимир Путин выступил перед членами Валдайского клуба).
«Посмотрите, что происходит с Европой. Ее пожирают заживо» (президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство Евросоюза из-за миграционной политики).
«Рекорд по рекордам!» (глава ЦИКа Элла Памфилова доложила Владимиру Путину о результатах выборов).
«Европа ведет войну против России, это не вызывает никаких сомнений» (глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов на Валдайском форуме).
«Мы категорически отрицаем наличие каких-либо политзаключенных» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не обсуждала с США ослабление антироссийских санкций).
«Ну как он может выступать в нашей стране? Причем начали говорить про Петербург, блокадный Ленинград...» (представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Канье Уэст не должен выступать в России).
«Когда мы говорим о Европе, совершенно очевидно, что здесь у нас и свобод больше, и возможностей выбора больше» (спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Владимира Путина за развитие российской демократии).
«Ну, если ты решил в Европейский союз, ну, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут. В каком объеме. Сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас» (президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению не торопиться с решением о выходе из Евразийского экономического союза и вступлении в Евросоюз).
По букве закона
Президент РФ Владимир Путин запретил вывозить из РФ больше 1 млн руб. наличными в страны ближнего зарубежья, засекретил информацию о топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), увеличил численность Вооруженных сил на 15 тыс. человек, передал оцениваемый в 50–80 млрд руб. российский бизнес Metro топ-менеджеру сети Йоханнесу Толаю, разрешил компании «Софтэкс» купить 100% долей в российской дочке Western Union.
Фильмы и сериалы про коррупцию в правоохранительных органах и силовом блоке могут больше не получить государственного финансирования.
В отношении лидера «Яблока» Николая Рыбакова составили административный протокол о мелком хулиганстве. Поводом стало его голосование 20 сентября против всех партий.
Басманный суд Москвы заочно арестовал Юрия Дудя (признан Минюстом иноагентом, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов).
МВД РФ объявило в розыск солиста группы Little Big Илью Прусикина (объявлен Минюстом иноагентом).
Минобороны РФ заявило иск более чем на 10 млрд руб. по делу о поставках сухпайков.
Генпрокуратура РФ добивается конфискации активов избранного на прошлой неделе главой FIDE казахского бизнесмена Тимура Турлова.
IT-гиганты США подписали соглашение с Дональдом Трампом о контроле над ИИ.
Минюст признал иноагентом Жанну Немцову, дочь политика Бориса Немцова. Иностранными агентами также стали активист Рустам Хуажев, а также информационные ресурсы «Команда Навального» и «Реанимация».
Гендиректор Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых Игорь Шпуров задержан по делу о взяточничестве.
Суд в Санкт-Петербурге приговорил блогера Алексея Поднебесного к трем годам колонии общего режима по делу о половой связи с 15-летней девушкой.
Блогера Лизу Миллер (Елизавету Батюту) заочно приговорили к четырем годам колонии общего режима по делу об отмывании более 76 млн руб.
Отставки и назначения
Вячеслав Володин избран председателем Госдумы девятого созыва. Спикер издал распоряжение о распределении обязанностей между своими заместителями.
Глава Минтранса Андрей Никитин может сменить Виталия Савельева на посту вице-премьера России. На пост главы Минтранса рассматриваются две основные кандидатуры — замминистра Константин Пашков и директор департамента транспорта в правительстве Анатолий Мещеряков.
Лидера молодежки «Единой России» Антона Демидова могут уволить после резкой оценки выборов.
Бывший командующий группировкой «Север» Александр Лапин назначен вице-премьером правительства Татарстана.
Президент Сербии Александр Вучич подал в отставку, чтобы возглавить правящую партию на предстоящих досрочных выборах и в случае ее победы стать премьером.
Цифры недели
Основные параметры проекта бюджета на 2027 год: доходы — 43,3 трлн руб., расходы — 48,7 трлн руб., дефицит — 5,4 трлн руб., или 2,2% ВВП.
При пожаре на заводе пиротехники в Ярославской области погибли 14 человек.
РЖД введет сбор за возврат билетов на поезда дальнего следования — от 1% до 10% стоимости в зависимости от времени, оставшегося до отправления. Сейчас за возврат билета взимается 3,7 руб.
Доля рекламы с традиционными ценностями достигла 60%.
К концу августа средняя розничная цена картофеля в РФ достигла 59,1 руб. за кг, что на 35,3% выше уровня прошлого года.
Красная рыба за год подорожала на 36,1–97% в результате провальной лососевой путины.
Количество регистраций бизнеса по выращиванию зерна упало на 34,6%.
Регистрации предприятий в сегменте заготовки древесины упали на 19,9%, а количество ликвидаций за восемь месяцев выросло почти на 10%.
За январь—август 2026 года в РФ зарегистрированы 121 компания и ИП с профилем издания компьютерных игр. Это на 59,2% больше год к году.
Стоимость меда в рознице за год увеличилась на 13,2%.
РФ поставила почти 90% пылеугольного топлива в Индию в сентябре.
ООН: 8,3 млн беженцев могут остаться без помощи из-за нехватки финансирования.
Фрахт судов в Каспийском море подорожал за год в 2,3 раза.
Основатель «Царьграда» Константин Малофеев сообщил, что власти США присвоили $10 млн с его счетов, из которых $5,4 млн были переданы ВСУ.
Инициативы недели
Правительство РФ предлагает в два раза увеличить штрафы по 29 статьям КоАП.
Минстрой РФ готовит единый рейтинг строительных подрядчиков, который станет основой для допуска компаний к госконтрактам.
СКР предложил ввести права для управления электросамокатом.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил допустить США к азотному проекту «Газпрома» в Белоруссии.
Президент США Дональд Трамп объявил о создании «крупнейшего в американской истории» сталелитейного завода за $15 млрд.
Глава Пентагона Пит Хегсет объявил о создании боевого командования по развитию автономного оружия.
Турция и ООН готовят переговоры с РФ и Украиной о перемирии в Черном море.