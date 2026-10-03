Первое заседание новой Госдумы и драка на борту FlyDubai

Цитаты

«И вот этот сантехник, никогда не пилотировавший самолет, догадался потянуть штурвал...» (президент США Дональд Трамп рассказал, как сантехник спас самолет Flydubai от крушения).

«Получи, фашист, гранату от советского солдата» (Владимир Путин выступил перед членами Валдайского клуба).

«Посмотрите, что происходит с Европой. Ее пожирают заживо» (президент США Дональд Трамп раскритиковал руководство Евросоюза из-за миграционной политики).

«Рекорд по рекордам!» (глава ЦИКа Элла Памфилова доложила Владимиру Путину о результатах выборов).

«Европа ведет войну против России, это не вызывает никаких сомнений» (глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопросы журналистов на Валдайском форуме).

«Мы категорически отрицаем наличие каких-либо политзаключенных» (пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не обсуждала с США ослабление антироссийских санкций).

«Ну как он может выступать в нашей стране? Причем начали говорить про Петербург, блокадный Ленинград...» (представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Канье Уэст не должен выступать в России).

«Когда мы говорим о Европе, совершенно очевидно, что здесь у нас и свобод больше, и возможностей выбора больше» (спикер Госдумы Вячеслав Володин поблагодарил Владимира Путина за развитие российской демократии).

«Ну, если ты решил в Европейский союз, ну, куда ты торопишься? Ты четко определи, куда твой коньяк заберут, куда твои овощи, фрукты заберут. В каком объеме. Сможешь ли ты заместить то, что продаешь сегодня у нас» (президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал Армению не торопиться с решением о выходе из Евразийского экономического союза и вступлении в Евросоюз).